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        Haberler Magazin Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Emre Kıvılcım hayatı, kariyeri ve rol aldığı dizi, film ve yapımlar

        Emre Kıvılcım kimdir? İşte hayatı ve rol aldığı yapımlar

        Veda Mektubu isimli dizide rol alarak dikkatleri üzerine çeken Emre Kıvılcım bu akşam TRT'de yayınlanan Lingo Türkiye Yılbaşı programının konuğu olarak seyirci ile buluşuyor. Oyuncunun kariyeri ve hayatı hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Emre Kıvılcım kimdir, hayatı ve kariyeri nasıldır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 14:25 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:25
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        EMRE KIVILCIM KİMDİR?

        2 Eylül 1990 Malatya doğumlu olan Emre Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi olan Malatya’da yaşamış ve ardından İstanbul’a taşınmıştır. Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapmış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bırakmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi almış ve ilk defa kamera önüne Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan “Zeytinyağlı Yiyemem Aman” isimli Televizyon filmi ile geçmiştir. Elif” isimli dizide Selim karakterine hayat vermiştir. Dizi yurt dışında büyük ilgi görmüş, özellikle Asya ve Latin Amerika’da reyting rekorları kırmıştır.

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        Uluslararası tanınırlığı bu diziyle başlayan Emre Kıvılcım, Endonezya’da LC Waikiki’nin marka yüzü olmuştur.[3] Bu dizinin ardından ise 2018 yılında FOX'ta yayımlanan Adı Zehra dizisinde yer almıştır.

        2019 yılında Hakan Haksun’un yönettiği “Kim daha Mutlu” filminde “Kemal” karakterini canlandırmıştır.

        2020 yılında Bozdağ Film tarafından yapılan “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filminde “Akıncı Sungur” karakterini canlandırmıştır.

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        2021 yılında Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi “Mendirman Celaleddin” dizisinde Celâleddin Harezmşah karakterini canlandırdı.

        2023 yılında yayımlanmaya başlayan, Most Production imzalı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı dram türündeki "Veda Mektubu" adlı dizide Mehmet Karlı karakterini canlandırmaktadır.

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        EMRE KIVILCIM ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

        Zeytinyağlı Yiyemem Aman

        Cinayet-i Aşk

        Kim Daha Mutlu

        Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

        Elif

        Adı: Zehra

        Bozkır Arslanı Celaleddin

        Hayaller ve Hayatlar

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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