Emre Kızılırmak: Motosikletimle aşk yaşıyorum

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; oyuncu Emre Kızılırmak, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Emre Kızılırmak, "İstanbul, otomobille çekilmez olduğu için motosiklete geçtim. Motosiklete başlayınca insanın daha çok dışarı çıkası geliyor. 8-9 senedir motosiklet kullanıyorum. Motosiklet vazgeçilmezim oldu. Çünkü otomobille bir yerden bir yere gidilmiyor" dedi.