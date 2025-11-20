Emrecan Bulut: Her zaman kendimi hazır tutmak zorundayım

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un 22 yaşındaki futbolcusu Emrecan Bulut, 23 Kasım Pazar günü ligde oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Antrenman tempolarının yüksek olduğunu ve mental olarak güçlü bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyleyen genç oyuncu, "Maça iyi hazırlandık. Güzel antrenmanlar yapıyoruz. Mental olarak kendimizi güçlü tutuyoruz. Rakibimiz ligin en kaliteli ayaklarına sahip takımlarından biri ama biz de elimizden geleni yapacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

Kendi performansını değerlendiren Emrecan, profesyonel sorumluluklarının farkında olduğunu belirterek, "Çalışmak zorundayım, bu benim işim. Her zaman kendimi hazır tutmak zorundayım. Takımım için de kendim için de elimden geleni yapıyorum. Başarıya aç olduğumu düşünüyorum. Çok başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GÜÇ KAYNAĞI"

Taraftarların desteğini "özgüven kaynağı" olarak nitelendiren Emrecan Bulut, "Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Desteğiniz olunca kendimizi çok iyi ve çok özgüvenli hissediyoruz. Gerçekten bizim için büyük bir güç kaynağısınız. İnşallah bu maçta da kazanıp sizleri mutlu edeceğiz" dedi.

Hedeflerinden birinin de milli takım olduğunu aktaran 22 yaşındaki futbolcu, "Her Türk oyuncunun olduğu gibi benim de milli takım hayalim var. İnşallah bir gün gerçekleştiririm" diyerek sözlerini noktaladı.