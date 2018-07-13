25 - FERNANDO TORRES | 99,50 milyon € (Atletico Madrid > Liverpool 38 milyon € - Liverpool > Chelsea 58,50 milyon € - Chelsea > Milan 3 milyon €)
24- RONALDO | 100,98 milyon € (Cruzeiro > PSV 5,48 milyon € - PSV > Barcelona 15 milyon € - Barcelona > İnter 28 milyon € - İnter > Real Madrid 45 milyon € > Real Madrid > Milan 7,50 milyon €)
23- HULK | 101,30 milyon € (Tokyo Verdy > Porto 5,50 milyon € - Porto > Zenit 40 milyon € - Zenit > Shanghai 55,80 milyon €)
22- FALCAO | 103,03 milyon € (River Plate > Porto 5,43 milyon € - Porto > Atletico Madrid 40 milyon € - Atletico Madrid > Monaco 43 milyon € - Monaco > Manchester United 7,60 milyon € - Monaco > Chelsea 7 milyon €)
21- ROBBİE KEANE | 103,85 milyon € (Wolves - Coventry 9 milyon € - Coventry > İnter 19,50 milyon € - İnter > Leeds 18 milyon € - Leeds > Tottenham 10,50 milyon € - Tottenham > Liverpool 24 milyon € - Liverpool > Tottenham 16,70 milyon € - Tottenham > Celtic 1,20 milyon € - Tottenham > West Ham 1,20 milyon € - Tottenham > Los Angeles 3,75 milyon €)
20- PAUL POGBA | 105 milyon € (Juventus > Manchester United 105 milyon €)
19- KEVİN DE BRUYNE | 106,45 milyon € (Genk > Chelsea 8 milyon € - Chelsea > Werder Bremen 450 bin € - Chelsea > Wolfsburg 22 milyon € - Wolfsburg - Manchester City 76 milyon €)
18- DİEGO COSTA | 106,50 milyon € (Braga > Atletico Madrid 1,50 milyon € - Valladolid > Atletico Madrid 1 milyon € - Atletico Madrid > Chelsea 38 milyon € - Chelsea > Atletico Madrid 66 milyon €)
17- DAVİD LUİZ | 110 milyon € (Vitoria > Benfica 500 bin € - Benfica > Chelsea 25 milyon € - Chelsea > PSG 49,50 milyon € - PSG > Chelsea 35 milyon €)
16- GARETH BALE | 115,70 milyon € (Southampton > Tottenham 14,70 milyon € - Tottenham - Real Madrid 101 milyon €)
15- ALVARO MORATA | 116 milyon € (Real Madrid > Juventus 20 milyon € - Juventus > Real Madrid 30 milyon € - Real Madrid - Chelsea 66 milyon €)
14- JUAN SEBASTİAN VERON | 116 milyon € (Estudiantes > Boca Juniors 2,20 milyon € - Sampdoria > Parma 17,50 milyon € - Parma > Lazio 30 milyon € - Lazio > Manchester United 42,60 milyon € - Manchester United > Chelsea 21,50 milyon € - Chelsea > Estudiantes 2,20 milyon €)
13- LUİS SUAREZ | 116,82 milyon € (Nacional > Groningen 800 bin € - Groningen > Ajax 7,50 milyon € - Ajax > Liverpool 26,50 milyon € - Liverpool > Barcelona 81,72 milyon €)
12- HERNAN CRESPO | 122,94 milyon € (River Plate > Parma 4,13 milyon € - Parma > Lazio 56,81 milyon € - Lazio > İnter 36 milyon € - İnter > Chelsea 26 milyon €)
11- NİCOLAS ANELKA | 127,36 milyon € (PSG > Arsenal 760 bin € - Arsenal > Real Madrid 35 milyon € - Real Madrid > PSG 34,50 milyon € - PSG > Liverpool 1,40 milyon € - PSG > Manchester City 15 milyon € - Manchester City > Fenerbahçe 10,70 milyon € - Fenerbahçe > Bolton 12 milyon € - Bolton > Chelsea 18 milyon €)
10- OUSMANE DEMBELE | 130 milyon € (Rennais > Borussia Dortmund 15 milyon € - Borussia Dortmund > Barcelona 115 milyon €)
9- ROMELU LUKAKU | 138,56 milyon € (Anderlecht > Chelsea 15 milyon € - Chelsea > Everton 38,86 milyon € - Everton > Manchester United 84,70 milyon €)
8- JAMES RODRİGUEZ | 140,63 milyon € (Envigado U20 > Banfield U20 280 bin € - Banfield - Porto 7,35 milyon € - Porto > Monaco 45 milyon € - 45 milyon € - Monaco > Real Madrid 75 milyon € - Real Madrid > Bayern Münih 13 milyon €)
7- GONZALO HİGUAİN | 141 milyon € (River Plate > Real Madrid 12 milyon € - Real Madrid > Napoli 39 milyon € - Napoli > Juventus 90 milyon €)
6- PHİLİPPE COUTİNHO | 141,80 milyon € (Vasco U17 > İnter 3.80 milyon € - İnter > Liverpool 13 milyon € - Liverpool > Barcelona 125 milyon €)
5- ZLATAN İBRAHİMOVİC | 169,10 milyon € (Malmö FF > Ajax 7,80 milyon € - Ajax > Juventus 16 milyon € - Juventus > İnter 24,80 milyon € - İnter > Barcelona 69,50 milyon € - Barcelona > Milan 30 milyon € - Milan > PSG 21 milyon €)
4- ANGEL Dİ MARİA | 179 milyon € (CA Rosario > Benfica 8 milyon € - Benfica > Real Madrid 33 milyon € - Real Madrid > Manchester United 75 milyon € - Manchester United - PSG 63 milyon €)
3- MBAPPE | 180 milyon € (Monaco > PSG 180 milyon €)
2- CRİSTİANO RONALDO | 230 milyon € (Sporting Lizbon > Manchester United 19 milyon € - Manchester United > Real Madrid 94 milyon Euro - Real Madrid > Juventus 117 milyon €)
1- NEYMAR | 310,20 milyon € (Santos > Barcelona 88,20 milyon € - Barcelona > PSG 222 milyon €)
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