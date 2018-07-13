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21- ROBBİE KEANE | 103,85 milyon € (Wolves - Coventry 9 milyon € - Coventry > İnter 19,50 milyon € - İnter > Leeds 18 milyon € - Leeds > Tottenham 10,50 milyon € - Tottenham > Liverpool 24 milyon € - Liverpool > Tottenham 16,70 milyon € - Tottenham > Celtic 1,20 milyon € - Tottenham > West Ham 1,20 milyon € - Tottenham > Los Angeles 3,75 milyon €)