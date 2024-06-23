En cömert sanatçı Elton John günde 3 milyon lira bağışlıyor

YILDA 1 MİLYAR LİRA

450 milyon sterlinlik (18 milyar TL) bir servete sahip olan 77 yaşındaki John, hayır işleri için günde 74 bin sterlin (3 milyon TL) dağıtıyor. Bu da yılda 27 milyon sterlin (1 milyar TL) bağışladığı anlamına geliyor.