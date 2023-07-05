En düşük emekli maaşı netleşiyor... Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamaları ile gözler refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde emekli maaşlarına kademeli artış yapılacağını vurgulamıştı. Haziran ayı enflasyon verileri ile 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanırken en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin araştırmalar gündemdeki yerini aldı. İşte "Yeni ve zamlı en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı...