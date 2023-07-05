2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlenmişti. TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

En düşük emekli maaşı tutarının 10 bin TL civarında olması bekleniyor.