En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti! En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
En düşük emekli maaşı düzenlemesi son dakika gelişmeleri yaklaşık 4 milyon emekli tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak emekli zam oranı yüzde 16,67 olarak hesaplandı. En düşük emekli maaşı da 16 bin 881 liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Zamlı emekli maaşları, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılacak. Peki, en düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2025 Temmuz en düşük emekli maaşı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar.
2025 Temmuz-Aralık dönemini kapsayan emekli zam oranı yüzde 16,67 olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığı da 16 bin 881 liraya yükseltildi. Söz konusu düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. SSK ve Bağ-Kur Temmuz ayı emekli maaşları, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Bu noktada ise kararın yürürlüğe gireceği tarih araştırılmaya başlandı. Milyonlarca emekli ‘’En düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Peki, 2025 Temmuz SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar.
2025 TEMMUZ EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
6 aylık enflasyona göre 2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak emekli zam oranı belli oldu. 2025 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam yapıldı.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 16,67 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseldi.
Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 15,57 zam almaya hak kazandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’TEN GEÇTİ
En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine dair düzenlemeyi içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kanunla en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilecek. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklarla birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, ilgili düzenleme uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 16 bin 881 liradan az olamayacak. Bu hüküm, Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren düzenleme, henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.
Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Kararın bu hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
2025 TEMMUZ ZAMLI SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Temmuz ayı emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu. Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri statülerine göre farklı tarihlerde yapılacak.
SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.