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En düşük SSK emekli maaşı ne kadar? En düşük 2000 öncesi SSK emekli maaşı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2021 yılı emekli maaşı zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 2021 yılında emekli aylıklarına gelen zam oranı da duyuruldu. En düşük SSK emekli maaşı ne kadar? En düşük 2000 öncesi SSK emekli maaşı

En düşük SSK emekli maaşı ne kadar? En düşük 2000 öncesi SSK emekli maaşı

2021 yılında Emekli aylıklarında geçerli olacak zam oranı belli oldu. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenen emekli maaşı zammının ardından en düşük SSK maaşı araştırılmaya başlandı. 2021 En düşük SSK emekli maaşı ne kadar? En düşük 2000 öncesi SSK emekli maaşı

2021 EN DÜŞÜK SSK MAAŞI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
UNVAN VE DERECE2020 Temmuz2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ)2.2332.420
SSK (2000 SONRASI)1.5001.500
BAĞ-KUR (ESNAF)1.6271.763
BAĞ-KUR (TARIM)1.5341.662

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

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