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YENİ ŞEYLER ÖĞRENMEK İÇİN

Öğrenmenin yaşı ve zamanı yok, bu sene yeni bir dil ya da yeni bir hobi, yepyeni bir alışkanlık vs öğreneceğim diyorsanız uygulamalar farklı pek çok alanda sana yardımcı olabilir. Yeni bir dil öğrenmek için ya da Hello7: İngilizce kelimeler uygulamalarına bakabilir, birbirinden farklı konularda uzmanlaşmış kişilerin deneyimlerini paylaştığı TED konuşmalarından ilham alabilir, ya da Daily Art uygulaması ile her gün klasik, modern ve çağdaş sanat başyapıtlarından esinlenebilir ve eserler hakkında hikayeler okuyabilirsin.