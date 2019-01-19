2019 yılı için hem iş hem de kişisel yaşama dair planlar yapıldı. Daha sağlıklı, üretken, sportif ve mutlu olabilmek için yapılan bu planları uygulamaya koyarken, artık teknolojik destek almak da şart. Sağlıktan, beslenmeye; spordan, verimliliğe; stres yönetiminden, seyahate yeni planlarınızı gerçekleştirebilmek için size yardımcı olabilecek iOS uygulamalarını derledik. İşte o uygulamalar...
DAHA SAĞLIKLI OLMAK İÇİN
Bedenini yenilemeye ihtiyaç duyuyor ve yeni yıla detoks ile adım atmak istiyorsan Detoksa Davetlisin koleksiyonunda vücudunun sıvı ihtiyacını gidermene yardımcı olacak su hatırlatıcısı ‘WaterMinder’ kullanabilirsiniz.
‘Antioxidant Superfood’ uygulaması ile daha dengeli beslenebilir ya da ‘Green Smoothies’ gibi sağlıklı sıvıları hazırlamana yardımcı olacak uygulamalara göz atabilirsiniz. Sağlıklı beslenmene yardımcı olacak ‘YAZIO Kalori Sayacı’ ya da ‘8fit Workouts & Meal Planer’ gibi uygulamalar size istediğiniz beslenme programını yapmanızda yardımcı olabilir.
SPOR VE UYKU ZAMANLARI İÇİN
Kısa ama yoğun egzersizler yapmak istiyorsanız Runtastic GPS Koşu Uygulaması, WeBurn:Women Home Workout ya da farklı egzersiz uygulamalarnı deneyebilirsiniz.
Tabii ki iyi bir uyku da çok önemli; uyku kaliteni Sleep Cycle alarmlı saat uygulamasını kullanarak takip edebilirsiniz. Ancak sabahları kalkmakta zorlanan ve neredeyse 10 farklı alarm kuranlardansanız çalar saatlere olan nefretininizin önüne geçmenizi sağlayacak ve seni kuş cıvıltılarıyla uyandıracak Dawn Chorus uygulaması denenebilir. Alarmı kapatmak için her sabah matematik problemi çekmekten, selfie çekmeye, telefonu sallamaya kadar değişen bir görevi yerine getirmeni isteyen Rocket Alarm uygulaması ile güne tamamen uyanmış olarak da başlayabilirsiniz.
Antrenör eşliğinde evde egzersiz hikayesi, bu soğuk havalarda spor yapmak istemesine rağmen spor salonuna gitmeye üşenenler için evde yapılabilecek egzersizler için çeşitli uygulamalar öneriyor. Örnek vermek gerekirse; dünyaca ünlü fitness eğitmenlerinden ‘Sweat: Kayla Itsines Fitness’ ya da ‘My Fitness by Jilian Michales’ gibi uygulamalarla öneriler alabilir, ‘Sworkit- kişisel Antrenör’ uygulaması ile antrenman ve fitness planları yapabilirsiniz.
EGZERSİZ PROGRAMLARINI İLERLETMEK İÇİN
Güçlü ve formda olduğunu düşünüyor ve seni zorlayacak yeni egzersiz programları denemek istiyorsanız bu programlar tam size göre. Freeletics Bodyweight uygulamasında bulunan ve 150’şer tekrar gerektiren ‘Aphrodite’ programı; Summfit-Bodyweight Workouts uygulamasının ücretsiz versiyonunun en zorlu programı olan ‘Ampato’; Full Control Bodyweight uygulamasının güçlü kaslar kadar denge ve dayanıklılık gerektiren ‘Floyd-Abs Workout’ programı; Gettoworkout Fitness App uygulamasının kasları son derece yoran ‘Lima’ programı ve Madbarz:Bodyweight Workouts uygulamasının birkaç kas grubunu aynı anda çalıştıran ‘Push Up Hell’ ya da ‘Can’t Walk’ programları ileri seviye fitness meraklılarının bu sene ilgisini çekecek.
KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI BIRAKMAK İÇİN
Bu sene sigarayı bırakmak isteyenler için Quit Genious- quit smoking uygulaması iradeye dayanan bir programdan çok daha fazlasını, Bilişsel Davranışçı Terapi tekniklerini kullanarak bu yıl bu hedefe ulaşmana destek olabilir.
STRESİ AZALTMAK İÇİN
Bu sene kararlıysanız ve stresi hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız; ‘Meditasyon’ uygulaması ile nefes, uyku, stres egzersizleri yapabilir, Headspace: Guided Meditation ile sadece bir kaç dakika içinde hayatınıza sakinlik ve dingilinlik getirebilir ya da Zen: coloring book for adults ile zihninizi boyama yaparak dinlendirebilirsin.
YENİ ŞEYLER ÖĞRENMEK İÇİN
Öğrenmenin yaşı ve zamanı yok, bu sene yeni bir dil ya da yeni bir hobi, yepyeni bir alışkanlık vs öğreneceğim diyorsanız uygulamalar farklı pek çok alanda sana yardımcı olabilir. Yeni bir dil öğrenmek için ya da Hello7: İngilizce kelimeler uygulamalarına bakabilir, birbirinden farklı konularda uzmanlaşmış kişilerin deneyimlerini paylaştığı TED konuşmalarından ilham alabilir, ya da Daily Art uygulaması ile her gün klasik, modern ve çağdaş sanat başyapıtlarından esinlenebilir ve eserler hakkında hikayeler okuyabilirsin.
DAHA VERİMLİ OLMAK İÇİN
Bu sene zamanı daha efektif kullanmak istiyorsan Productive-Görev Yöneticisi uygulaması ile belirlediğiniz hedeflere ilerlemenizi takip edebilir ve zirveye ulaşmak icin motive olabilirsiniz. Todoist: Hayatını Organize et uygulaması ile basit günlük işlerden büyük projelere her konuda takibinizi kolaylaştırarak size yardımcı olur. iTranslate Translator uygulaması ile farklı dile çevirmek istediğiniz metni hızlıca düzenleyebiliyor.
SEYAHAT İÇİN
Bu sene daha çok seyahat etmek, ama daha önemlisi daha verimli ve keyifli seyahat etmeyi planlıyorsan Trivago uygulaması ideal otelinizi bulurken tasarruf edebilir, kullanıcıların yorumları ile gelişen Kampp uygulaması ile bulunduğunuz konuma yakın kamp alanlarını keşfedebilir ve daha maceralı bir seyahati planlayabilir; ya da gittiğiniz yeri daha iyi tanımak için Piri Guide- Sesli Tur Rehberi uygulaması ile tecrübeli rehberlerin anlatımı ile gittiğiniz yeri daha yakından tanıyabilirsiniz.
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