En güzel 30 Ağustos mesajları, sözleri! Türk Bayrağı görselleri, Atatürk sözleri ve resimli kısa mesajlar

En güzel 30 Ağustos mesajları, sözleri! Türk Bayrağı görselleri, Atatürk sözleri ve resimli kısa mesajlar

Türkiye bir 30 Ağustos Zafer Bayramı için daha heyecanlı bekleyişe başladı. Yurdumuzun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak bu milli bayramımız öncesi en güzel ve anlamlı mesajları ve sözleri derledik! İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz 30 Ağustos mesajları...

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Ulusumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutluyoruz. Büyük Taarruz Zaferi’nin 91. yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip olan Ulu Önder Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz.Hakiki zafer, muharebe meydanlarından muvaffak olmak değil, asıl zaferdeki muvaffakiyetlerin menabilni kuvvetlendirmek, milleti yükseltmektir.

Bence, bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyle kaimdir.