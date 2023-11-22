En güzel Öğretmenler Günü şiirleri! İlkokul, ortaokul ve lise için 2,3,4 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri
Öğretmenler Günü için geri sayım sürüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmen olduğu gün yani 24 Kasım her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün öncesinde İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için en güzel, duygusal, kısa ve uzun 2,3,4 kıtalık Öğretmenler Günü şiirlerini haberimizde derledik. İşte en güzel ve anlamlı 2,3,4 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri...
Öğretmenler Günü her yıl öğrenci ve öğretmenler tarafından 24 Kasım tarihinde ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Öğretmenler Günü, pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü, ülkemizde ise 1981 yılından itibaren 24 Kasım'da kutlanmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu özel gün öncesinde en güzel, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun 2,3,4 kıtalık Öğretmenler Günü şiirlerini araştırmaya başladı. İşte en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri...
BAŞÖĞRETMEN
Atatürk benim,
Başöğretmenim,
Ne öğrendimse,
Ondan öğrendim.
Yenilikleri,
Hep o düşünmüş,
Milleti için,
Ağlamış, gülmüş.
Çocuk kalbimle,
İlk onu sevdim,
Atatürk benim,
Başöğretmenimdir.
Tarık ORHAN
ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ
Ben, köy öğretmeniyim,
Dağ başında bulutların altında.
Toprak kokar ellerim,
Pantolonumda çamur lekesi var.
Pis değil ki, vatan toprağı kokar,
Kars'tan Edirne'ye kadar.
Geceleri mum yakarım odamda,
Yarın dokuz Ekim,
Köyde bayram var.
On beş kız, yirmi erkek kaydettim.
Tüm anadolu'ya selamları var.
Henüz kara tahtam yok,
İlk harfleri tanelerle yazdırttım.
Aydınlık A'dan başlayacak
O. Köksal MEMİŞ
ÖĞRETMENİM
Ben,
Seni ilk defa
Okul duvarının dışından
Okula gitmezken tanıdım.
Kirli suratım, karışmış saçlarım
Çapaklanmış gözlerimle
Hep sana bakardım.
Anasızlığımın özlemini
Senin çocuklarla ilgilenmenle
Kapardım.
Okula başladığımda,
Lastik ayakkabılarımın içinde
Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,
Sıcacık bakışlarınla kurutur
Bana bir kerecik dokunman için
Her türlü yaramazlığı yapardım.
Ben,
Sevdalarımın en büyüğünü
Sana bakarak yaşadım.
Sevgili öğretmenim.
Ragıp SARI
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.
Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne, baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın.
Fethi BOLAYIR
ÖĞRETMENİME
Bilgi demetleri sun, yine bana,
Yine yalçın dağlar ötesinden gel.
Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,
Yine altın çağlar ötesinden gel.
Aydınlığa giden sonsuz yollardan,
Tomurcuklar açan yeşil dallardan,
Bahçedeki taze, solmaz güllerden,
Baharlarla bağlar ötesinden gel.
Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,
Uzat maviliği şeffaf saraydan
Buketler dererek bize uzaydan,
Göklerden al tuğlar ötesinden gel.
Milletime doğan şafaklarla şen,
Şehitler yatağı topraklarla sen,
Irkıma şen veren bayraklarla sen
Tarihler, otağlar ötesinden gel .
Süleyman ÖZBEK