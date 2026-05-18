En güzel, resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözleri
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte en anlamlı 19 Mayıs mesajları ve kutlama sözlerini araştırmaları başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu özel günde, sosyal medya paylaşımlarında kullanılabilecek Türk bayraklı, duygusal ve anlamlı 19 Mayıs mesajları yoğun ilgi görüyor. Sevdiklerine milli birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan sözler göndermek isteyenler için en güzel 19 Mayıs mesajları ve resimli kutlama sözleri bir araya getirildi. İşte Türk Bayraklı, en anlamlı ve duygusal 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları...
19 Mayıs mesajları ve Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sözleri, bayram coşkusunu paylaşmak isteyen milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 19 Mayıs için hazırlanan anlamlı, kısa ve duygusal kutlama mesajları sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. İşte WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta paylaşabileceğiniz en güzel Türk bayraklı 19 Mayıs mesajları ve kutlama sözleri...
EN FARKLI, RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI
Gençliğin gücüyle, sporun heyecanıyla dolu nice 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarına! Hep birlikte daha nice zaferlere koşalım.
Ulu önder Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesinin üzerinden yıllar geçse de gençlik ateşi hiç sönmedi. 19 Mayıs tüm gençlerimize ve ulusumuza kutlu olsun!
Ulu önder Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençliğe armağan etmesinin üzerinden yıllar geçse de gençlik ateşi hiç sönmedi. Geleceğin teminatı gençlerimiz, ülkemizi daha ileriye taşıyacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!
Gençliğin enerjisi ve sporun birleştirici gücüyle 19 Mayıs'ı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Atatürk'ün izinde, milletimizin aydınlık yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!
19 Mayıs, Atatürk'ün gençlere verdiği değerin ve güvenin en büyük sembolüdür. Gençlerimizle birlikte daha aydınlık yarınlara yürüyerek, Atatürk'ün mirasını yaşatacağız. Bayramımız kutlu olsun!
Bugün, bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yakıldığı gündür. Gençlerimizin bu değerleri koruyup yaşatacağına olan inancımızla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz.
19 MAYIS KUTLU OLSUN MESAJLARI
19 Mayıs'ı kutlamak için sporun, sağlığın ve birlikte hareket etmenin en güzel günlerinden biriyiz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!
Bu özel günün coşkusunu gençlikle birlikte yaşamak, enerjimizi paylaşmak çok güzel! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!
Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyen, geleceğin teminatı gençlerimize sağlıklı ve spor dolu bir bayram diliyoruz. 19 Mayıs'ınız kutlu olsun!
Gençlik, geleceğin teminatıdır. 19 Mayıs'ı kutlarken gençlerimizi spora teşvik edelim ve onlara bu yolda destek olalım. Bayramınız kutlu olsun!
Gençlik ateşiyle yanıp, sporun heyecanını yaşayan tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
Geleceğimizin umudu gençlerimize sağlıklı, başarılı ve spor dolu bir bayram diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!
19 Mayıs, gençlerimizin enerjisiyle aydınlanan bir gün. Gençlerimizin sporla büyümesini ve hayallerine ulaşmasını dilerim. Bayramımız kutlu olsun!
Gençlik, umutla başlar, azimle devam eder ve başarıyla taçlanır. Gençlerimiz, bu ülkenin en büyük değeridir. 19 Mayıs'ta tüm gençlere saygı ve sevgilerimi sunuyor, geleceklerinin parlak olmasını diliyorum.
19 MAYIS SÖZLERİ
Her şeye rağmen kesinlikle bir aydınlığa doğru yürümekteyiz. Bende bu inancı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve gerçek aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdür.
Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl karşı koyduğumuz ve daha doğrusu milletin arzu ve emellerine uyarak ve onun yardımıyla nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve uyanıklığı gerektirmelidir. Zaten her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır; geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün umudum gençliktedir!
ATATÜRK'ÜN SPOR VE GENÇLİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ
Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır.
Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zekâ, ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.
Zafer, zafer benimdir diyebilenin; başarı, başaracağım diye başlayanın ve başardım diyebilenindir.
Türk milleti, güzel her şeyi, her medenî şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktır ki, herşeyin üstünde tapındığı bir şey varsa, o da kahramanlıktır. Bu sözlerim şüphesiz bugünkü uyanık Türk gençliğinin kulaklarında yüksek ve tesirli akisler yapacaktır. Yüksek huylarına ehemmiyetle baktığım Türk çocuklarından daha az şey istemem.