Sana olan sevgimi ve aşkımı ifade etmek için kelimeler yetersiz ve kıfayetsiz kalıyor. Sen benim hayatımı güzelleştiren ve dünyada yaşadığım her günü büyük anlamlar kattın. Sonsuza kadar ayrılmayalım, seni çok seviyorum.

Heyecanımız ve sevgimiz günden güne büyüsün sevgilim. Hep 'biz' olalım, 14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun.