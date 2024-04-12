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        Haberler Gündem İnanç En güzel ve resimli bayram mesajları! Kısa ve uzun birbirinden anlamlı bayram mesajları!

        En güzel ve resimli bayram mesajları! Kısa ve uzun birbirinden anlamlı bayram mesajları!

        Milyonlarca insan, mübarek Ramazan Bayramı'nda sevdiklerine kavuşmanın sevincini yaşarken, bu heyecanı yakınlarıyla paylaşmak ve onlara bayram tebriklerini iletmek için resimli mesajlar arıyor. İşte, 2024 Ramazan Bayramı'na özel olarak seçilmiş, en güzel ve anlamlı 'İyi Bayramlar' ve 'Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun' dilekleriyle dolu, dualı, kısa ve öz, yepyeni resimli bayram mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 11:08 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:08
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        Ramazan ayının bereketli günleri geride bırakılırken, bayram sevinci tüm ülkeyi kuşattı. Bu kutlu günde, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan milyonlar, heyecanlarını yakınlarıyla paylaşarak onların bayramını kutlamak için resimli bayram mesajları arayışında. İşte, 2024 Ramazan Bayramı için seçilmiş en güzel ve anlamlı 'İyi Bayramlar' ve 'Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun' temennileriyle dolu, dualı, kısa ve öz, yepyeni resimli Ramazan Bayramı mesajları...

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        EN ANLAMLI VE GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

        Ramazan'ın manevi atmosferiyle sarıldığımız bu mübarek bayram gününde, duaların en samimi ve içten haliyle seninle olmak istedim. Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle dolu bu özel zaman diliminde, tüm dualarımızı Cenab-ı Hak kabul etsin, yüzümüzü güldürsün. İyi Bayramlar!

        Ramazan'ın manevi ikliminden sonra gelen Bayram coşkusuyla dolu dolu yaşayın. Dualarınızın kabul olması, huzur dolu bir Bayram geçirmeniz dileğiyle... Bayramınız mübarek olsun!

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        Bayram sadece kutlama değil, küslerin barıştığı, gönüllerin bir araya geldiği kutsal bir zamandır. İyi bayramlar!

        Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...

        Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

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        RESİMLİ RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

        Adaletin terazisi, Varlığın Yaratıcısı, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan Allah Hayırlı Dualarda Bulunan Muminlerinin Dualarını Kabul Eder, Bu hayırlı bayramda Dualarımız Yüce Allah'a Mübarek Ramazan Bayramınız Hayırlara Vesile Olur inşallah.

        Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramını kutluyorum...

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        Ramazan ayı boyunca birlikte oruç tutmanın, dua etmenin ve yardımlaşmanın verdiği huzurla, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günlerde sevdiklerimizle bir arada olmanın keyfiyle, bayramın coşkusunu doyasıya yaşayacağımızı bilmek ne güzel! Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sevgi dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim.

        Bayramınız kutlu olsun, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dilerim!

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        Gönlünüz huzurla dolsun, yüzünüz gülücüklerle parlasın. Bayramın en güzel nimetlerini yaşamanız dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle.

        Rahmet ve mağfiret dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, bayramınız mübarek olsun.

        Ramazan ayının bereketiyle dolu günlerinin ardından şimdi bayram coşkusuyla dolup taşan kalplerimizle bir aradayız. Yürekten sevgilerimle, bayramın kutlu olsun!

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        FARKLI RAMAZAN BAYRAMI SÖZLERİ

        Güzellik ve huzur dolu bir Bayram için dualarımızı yükseltiyor, sevdiklerimizle bir arada olmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Büyüklerimizin kıymetli ellerinden, küçüklerimizin masum gözlerinden öpüyor, tüm sevdiklerimize en içten dileklerimizi iletiyoruz.

        Ramazan'ın bereketiyle dolup taşan bu günlerde, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde bayram geçirmeniz dileğiyle.

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        Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

        Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

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        DUALI RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

        Ramazan'ın bereketi, huzuru ve güzellikleriyle dolu bir bayram dilerim. Yürekleriniz sevgiyle dolup taşsın, dualarınız kabul olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!

        Ramazan ayının feyzini, bereketini ve manevi güzelliklerini üzerinizden eksik etmeyeceği bir bayram dilerim. Sevdiklerinizle bir arada olmanın mutluluğunu doyasıya yaşayın. Bayramınız mübarek olsun!

        Ramazan Bayramınızı en samimi duygularımla kutlar, sağlık, mutluluk ve bereket dolu günler geçirmenizi temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun!

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        EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

        Rabbim, dualarımızı kabul etsin, yolumuzu aydınlatsın. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlara birlikte ulaşabilmeyi diliyorum. Ramazan Bayramın mübarek olsun!

        Gönlünüzdeki sevgi bereketi, yüzünüzde tebessümle yansısın. İyiliklerin hiç eksilmediği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir bayram diliyorum. Bayramınız kutlu olsun!

        Bayram sabahı güne güzelliklerle uyanırken, sevinç dolu yüreklerle doluyor kalbimiz. Bayramınız kutlu, sevgi dolu olsun, her yüzünüzde tebessüm eksik olmasın.

        Bayram sevinci yüreklerde, mutluluk her yerde. İyi bayramlar!

        11

        Bayramınız kutlu olsun! Sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim.

        Bayramın coşkusu yüreklerinizde olsun, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz keyifli günler dilerim.

        12

        DUALI RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

        Ramazan'ın bereketi, huzuru ve güzellikleriyle dolu bir bayram dilerim. Yürekleriniz sevgiyle dolup taşsın, dualarınız kabul olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!

        Ramazan ayının feyzini, bereketini ve manevi güzelliklerini üzerinizden eksik etmeyeceği bir bayram dilerim. Sevdiklerinizle bir arada olmanın mutluluğunu doyasıya yaşayın. Bayramınız mübarek olsun!

        Ramazan Bayramınızı en samimi duygularımla kutlar, sağlık, mutluluk ve bereket dolu günler geçirmenizi temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun!

        13

        Ramazan ayının rahmeti ve mağfiretiyle dolu bir bayram dilerim. Gönülleriniz sevgiyle dolup taşsın, yüzünüzde tebessümler hiç eksik olmasın. Bayramınız mübarek olsun!

        Ramazan'ın bereketi, sevgi dolu bayramınızı süslesin. İyi bayramlar!

        Ramazan Bayramınız mübarek olsun! Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle.

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