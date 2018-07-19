69 | 70

2) Sıkı Dostlar (Goodfellas) 1990 IMDb: 8.7 - Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino

Bir gangster olan Henry Hill, Jimmy Conway ve Tommy De Vito adlı iki arkadaşıyla soygun planlar. Ancak Jimmy ile Tommy'nin gözü daha da yukarıdadır. Bu yüzden Henry hariç soyguna katılan herkesi öldürürler ve mafya içinde yükselmeye başlarlar. Henry, hoşuna gitmeyen bu durum hakkında bir şeyler yapmak zorundadır.