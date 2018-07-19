70) Gezgin Pantolon Kardeşliği (The Sisterhood of the Traveling Pants) 2005 / IMDb: 6.5 - Yönetmen: Ken Kwapis
Oyuncular: Blake Lively, Amber Tamblyn, Alexis Bledel, America Ferrera, Mike Vogel
Film, dört yakın kız arkadaşın hayatlarında farklı yollara sapmak üzere olduklarında birbirlerine bağlı kalabilmek için bedenlerine tam uyum sağlayan bir kot pantolonu sürekli olarak değiştirip bağlarının kopmamasını anlatıyor.
69) İnsanlık Yolu (With Honors) 1994 / IMDb: 6.7 - Yönetmen: Alek Keshishian
Oyuncular: Joe Pesci, Brendan Fraser, Moira Kelly, Patrick Dempsey, Josh Hamilton
Harvard’da öğrenci olan Monty, bitirme tezini yazdığı sırada bilgisayarı bozulunca elindeki tek kopyayı fotokopiyle çoğaltmak için dışarı çıkar. Ancak yolda takılır ve tezi mazgaldan kütüphane binasının alt katına düşer. Monty, tezi almak için aşağı indiğinde tezini Simon adında birinin aldığını görür. Simon tezi geri vermek için bir anlaşma yapar. Kendisine kalacak yer ve yemek vermesi karşılığında Monty'ye her gün tezden bir sayfa verecektir.
68) Clueless 1995 / IMDb: 6.8 - Yönetmen: Amy Heckerling
Oyuncular: Alicia Silverstone, Stacey Dash, Brittany Murphy, Paul Rudd, Breckin Meyer
Okulun en popüler kızı olan Cher'e herkes hayrandır. Cher'in en büyük zevki çekingen ve içine kapanık öğrencileri görünümünü değiştirmektir. Cher'in, Tai isimli asosyal sınıf arkadaşı son projesidir ve bu süreçte herkesin hayatında yeni bir sayfa açılacatır.
67) Kız Arkadaşım (My Girl) 1991 / IMDb: 6.8 - Yönetmen: Howard Zieff
Oyuncular: Anna Chlumsky, Macaulay Culkin, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Griffin Dunne
Film, küçük bir kasabada yaşayan ve zamanının çoğunu en iyi arkadaşıyla geçiren Vada'nın arkadaşının ölümüyle hayata olan bakış açışının değişmesini anlatıyor.
66) Nedimeler (Bridesmaids) 2011 / IMDb: 6.8 - Yönetmen: Paul Feig
Oyuncular: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Melissa McCarthy, Terry Crews
Hayatı karman çorman giden, erkeklerle ilişkilerinde dikiş tutturamayan bir kadın olan Annie'nin en yakın arkadaşı Lillian nişanlanır ve düğününde Annie'ye baş nedime olmasını teklif eder. Annie deli dolu bir kadın olsa da diğer nedimelerin de ondan pek farkı yoktur.
65) Camp X-Ray 2014 / IMDb: 6.9 - Yönetmen: Peter Sattler
Oyuncular: Kristen Stewart, Payman Maadi, Lane Garrison, Tara Holt, Marco Khan
Film, hayatında heyecan arayan Amy'nin orduya katılmasını, ancak Irak yerine Guantanamo'ya gönderilince buradaki mahkumlardan Ali ile başlayan dostluğunu konu ediniyor.
64) Şanslı Olanlar (The Lucky Ones) 2008 / IMDb: 7.0 - Yönetmen: Neil Burger
Oyuncular: Rachel McAdams, Tim Robbins, Michael Peña, John Heard, Molly Hagan
Irak'taki çatışmalarda yaralandıkları için terhis olan üç asker hayatın onlarsız da devam ettiğini kısa süre içinde fark ederler ve kendilerini Amerika'da beklenmedik bir yolculukta bulurlar.
63) Benim Güzel Idaho’m (My Own Private Idaho) 1991 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Gus Van Sant
Oyuncular: Keanu Reeves, Jim Caviezel, River Phoenix, Udo Kier, James Russp
Film, iki arkadaşın uyuşturucu bağımlıları, hırsızlar ve satıcılarla dolu bir dünyada kendilerini bulmaya çalışmasını ve bu arayıştaki yol hikayesini anlatıyor.
62) Terabithia Köprüsü (Bridge to Terabithia) 2007 / IMDb: 7.2 - Yönetmen: Gabor Csupo
Oyuncular: Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb, Zooey Deschanel, Zooey Deschanel, Robert Patrick
Film, Jesse ile Leslie adındaki iki sevimli çocuğun sınırsız hayal gücüyle kendi dünyalarında yarattıkları gerçek üstü maceraları konu ediniyor.
61) Hayatın Getirdikleri (The Secret Life of Bees) 2008 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Gina Prince-Bythewood
Oyuncular: Dakota Fanning, Jennifer Hudson, Queen Latifah, Paul Bettany, Hilarie Burton
Lily Owens annesinin hatıralarıyla kendisini avutmaktadır. Sorunlu baba kız ilişkisinden bunalan Lily ve en iyi arkadaşı Rosaleen, Lily'nin annesinin sırlarının saklı olduğu bir köye gitmek için yola koyulurlar.
60) Duma 2005 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Carroll Ballard
Oyuncular: Alex Michaeletos, Campbell Scott, Hope Davis, Eamonn Walker, Mary Makhatho
Film, 12 yaşındaki Xan’in, kendisinin büyüttüğü çitayı özgürlüğüne kavuşturmak için ait olduğu vahşi doğaya geri götürmesini anlatıyor.
59) Birdy 1984 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Alan Parker
Oyuncular: Matthew Modine, Nicolas Cage, John Harkins, Karen Young, Nancy Fish
Vietnam Savaşı'nda birlikte savaşan iki yakın arkadaş olan Birdy ve Al, savaştan sonra evlerine dönmüştür ancak ikiside psikolojik sorun yaşamaktadır. Al, savaşta ağır bir şekilde yaralanmışken, Birdy ise kendisini çocukluğundan beri düşkün olduğu kuşlardan biri zanneder.
58) Bencil Dev (The Selfish Giant) 2013 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Clio Barnard
Oyuncular: Conner Chapman, Shaun Thomas, Sean Gilder, Ralph Ineson, Ian Burfield
Film, Arbor'ın okulda çıkardığı büyük bir kavga soncu uzaklaştırılmasını, daha sonrasında hurdacı Kitten'ın yanında çalışmaya başlayıp gözünü para hırsı bürümesini ve Kitten'ın işlerini beraber yapmak için onun yerine arkadaşı Swift'i seçince Arbor ve Swift'in arkadaşlığının tehlikeye girmesini konu ediniyor.
57) Korkuluk (Scarecrow) 1973 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Jerry Schatzberg
Oyuncular: Al Pacino, Gene Hackman, Dorothy Tristan, Rutanya Alda, Eileen Brennan
Film, eski mahkum Max ile karısı tarafından terk edilen ve tek isteği yeni doğan bebeğini görmek olan Lionel’in hikayesini anlatıyor.
56) Gizli Bahçe (The Secret Garden) 1993 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Agnieszka Holland
Oyuncular: Kate Maberly, Maggie Smith, Heydon Prowse, John Lynch, Irene Jacob
Küçük bir kız yaşaması için büyük ve gizemli bir malikaneye gönderilir. Burada daha önce hiç haberdar olmadığı kuzeniyle tanışır. Bir süre sonra kuzeninin bile bilmediği gizli bir bahçe keşfederler. Uzun yıllar sahipsiz kalan bu gizli bahçe artık, sağlam arkadaşlıkların ve dostlukların yaşanacağı özel bir yer haline dönüşecektir.
55) Forrester'ı Bulmak (Finding Forrester) 2000 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Gus Van Sant
Oyuncular: Sean Connery, Rob Brown, F. Murray Abraham, Anna Paquin, Michael Pitt
Kenar mahalleden gelen 16 yaşındaki Jamal, başlarda zengin çocuklarının arasında zorluk çekse de bir şekilde kendini sevdirmeyi başarır. Bir gün Jamal iddia sonucu yazar olan William Forrester'ın evine bir şey çalmak için girer ve evden kaçarken çantasını düşürür. Çantayı geri almaya geldiğinde, yazar defterlerinin arasına notlar bırakmıştır. Böylece ikisi arasında sıradışı bir arkadaşlık başlar.
54) Ghost World 2001 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Terry Zwigoff
Oyuncular: Scarlett Johansson, Thora Birch, Brad Renfro, Illeana Douglas, Bob Balaban
Liseden yeni mezun olan Enid ve Rebecca iki yakın arkadaştır. Günün birinde Rebecca bir kafede iş bulunda kendine ev tutmaya karar verir. Enid ise oldukça karamsar birisidir ancak obsesif ve yalnız bir koleksiyoner olan Seymour ile tanışınca dünyası tamamen değişecektir.
53) Thelma ve Louise (Thelma & Louise) 1991 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Brad Pitt, Michael Madsen
İki yakın arkadaş olan Thelma ve Louise hafta sonu kaçamak yapmak için yola çıkarlar. Her şey yolunda giderken mola verdikleri barda yaşanan bir olay tüm planlarını değiştirmelerine sebep olacaktır.
52) Bayan Daisy'nin Şoförü (Driving Miss Daisy) 1989 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Bruce Beresford
Oyuncular: Morgan Freeman, Dan Aykroyd, Jessica Tandy, Patti LuPone, Esther Rolle
Film, araba kullanırken her zaman problem yaşayan Daisy ile oğlunun ona şoför olarak tuttuğu Hoke Colburn'ün arasında kurulan dostluğu anlatıyor.
51) Sen, Sen Değilsin (You're Not You) 2014 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: George C. Wolfe
Oyuncular: Hilary Swank, Emmy Rossum, Josh Duhamel, Ali Larter, Julian McMahon
ALS teşhisi sonrası yardıma ihtiyaç duyan başarılı yazar Kate'e sorumsuz bir üniversite öğrencisi Bec bakıcılık yapmaya başlar. Zamanla bu iki kadının arasında umulmadık bir dosluk bağı kurulur.
50) Şimdi Ya da Asla (The Bucket List) 2007 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Rob Reiner
Oyuncular: Morgan Freeman, Jack Nicholson, Sean Hayes, Rob Morrow, Ian Anthony Dale
Film, şirket sahibi, milyoner Edward Cole ile araba tamircisi Carter Chambers'ın bir hastane odasında yollarının kesişmesini ve ölmeden önce daha önce yapamadıkları ancak yapmak istedikleri şeyler için yola koyulmalarını anlatıyor.
49) Buz Devri (Ice Age) 2002 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Carlos Saldanha, Chris Wedge
Seslendirenler: Jack Black, Vincent Cassel, Yekta Kopan, Cedric the Entertainer, Jane Krakowski
Issız ve korkunç dünyada bir başlarına kalan hayvanlar hayatta kalmanın yollarını ararken, bir mamut, bir kaplan ve bir rakun şaşırtıcı sekilde bir araya gelmişlerdir. Tek amaçları; buldukları bebeği insanlara ulaştırmak, bebeğin hayatını kurtarmaktır.
48) Fareler ve İnsanlar (Of Mice and Men) 1992 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Gary Sinise
Oyuncular: John Malkovich, Gary Sinise, Ray Walston, John Terry, Sherilyn Fenn
Film, en iyi iki arkadaş olan Lennie ve George'un ekonomik kriz döneminde kendilerini California'da işsiz bulmalarını ve sonrasında yaşanan olayları anlatıyor.
47) Gelibolu (Gallipoli) 1981 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Peter Weir
Oyuncular: Mel Gibson, Mark Lee, Bill Kerr, Robert Grubb, David Argue
Film, 20'nci yüzyılın başında Avustralya'nın farklı kesimlerinden iki kısa mesafe koşucusu gencin spor yarışmaları sırasında başlayan dostluklarını ve ülkelerinin I. Dünya Savaşı'na dahil olması ile gönüllü olarak orduya katılmalarını anlatıyor.
46) Hayatı Yakala (Reign Over Me) 2007 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Mike Binder
Oyuncular: Adam Sandler, Don Cheadle, Jada Pinkett Smith, Liv Tyler, Donald Sutherland
Film, çocuklarını ve karısını 11 Eylül saldırılarında kaybeden Charlie Fineman’in eski okul arkadaşı Alan Johnson’ın yanına gitmesiyle hayatının tamamen değişmesini konu ediniyor.
45) Eve Dönüş (Garden State) 2004 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Zach Braff
Oyuncular: Natalie Portman, Zach Braff, Jim Parsons, Peter Sarsgaard, Ian Holm,
Aktörlükte başarılı olmaya çalışan Andrew Largeman'ın duyguları üzerinde psikiyatrist baba baskısı vardır. Hatta tekerlekli sandalyeye mahkum olan annesinin durumunun onun yüzünden olduğuna Andrew’ı inandırmıştır. Bir gün annesinin ölüm haberini alan Andrew uzun bir aradan sonra kasabasındaki evine döner. Ancak burada Sam ile tanışacak ve hayatı tamamen değişecektir.
44) Uçurtma Avcısı (The Kite Runner) 2007 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Marc Forster
Oyuncular: Khalid Abdalla, Ahmad Khan Mahmoodzada, Atossa Leoni, Shaun Toub, Zekeria Ebrahimi
Film, uzun yıllardır Kaliforniya’da yaşayan Amir adlı bir Afgan göçmeninin, çocukluk arkadaşı Hassan’ın oğlunun başının dertte olduğunu öğrendikten sonra ona yardımcı olmak için Taliban yönetiminin kontrolündeki anavatanına geri dönüşünü anlatıyor.
43) Sekizinci Gün (The Eighth Day) 1996 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Jaco Van Dormael
Oyuncular: Daniel Auteuil, Pascal Duquenne, Alice Van Dormael, Henri Garcin, Miou-Miou
Down sendromlu bir mental klinikte yaşamını sürdüren Georges ile günlerini oldukça meşgul geçiren bir iş adamı olan Harry'nin yolları çeşitli tesadüflerle kesişecektir.
42) Kardeş Gibiydiler (Sleepers) 1996 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Barry Levinson
Oyuncular: Brad Pitt, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Jonathan Tucker
Dört yakın arkadaş kazara yaşlı bir adamın yaralanmasına sebep olunca 1 yıl hapis cezası alırlar. Gardiyanlar tarafından dayak yiyen, cinsel istismara uğarayan ve gururları kırılan bu dört arkadaş yıllar sonra intikam alma fırsatı yakalar.
41) Bohem Hayatı (La Vie de Bohème) 1992 - Yönetmen: Aki Kaurismäki
Oyuncular: Matti Pellonpää, Jean-Pierre Leaud, Kari Vaananen, Evelyne Didi, André Wilms
Film, Paris’in sefaletin kol gezdiği arka sokaklarında yazar, ressam ve müzisyen üç arkadaşın hayata ve sanata tutunma hikayesini anlatıyor.
40) Postacı (Il Postino / The Postman) 1994 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Michael Radford, Massimo Troisi
Oyuncular: Massimo Troisi, Philippe Noiret, Maria Grazia Cucinotta, Anna Bonaiuto, Sergio Solli
İtalyan bir postacı olan Mario, ünlü şair Pablo Neruda'nın mektuplarını taşırken şiiri sevmeye başlar ve ikisi arasında kısa zamanda mesafeli bir dostluk kurulur. Mario, usta şairin verdiği tüyolarla hem içindeki şairi ortaya çıkaracak hem de esmer güzeli Beatrice'nin kalbini kazanacaktır.
39) Kızarmış Yeşil Domatesler (Fried Green Tomatoes) 1991 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Jon Avnet
Oyuncular: Kathy Bates, Mary-Louise Parker, Chris O'Donnell, Mary Stuart Masterson, Jessica Tandy
Film, evliliğinde sorunlar yaşayan Evelyn Couch'un bir bakımevinde tanıştığı Ninny ile arkadaş olmasını, Ninny'nin, 1920'ler Amerikası'ndaki Idgie ve Ruth'un dostluğunu anlatmasıyla Evelyn'in kendi sorunlarının üstesinden gelmesini ve hayata yeniden tutunmasını anlatıyor.
38) İlk Aşk (Flipped) 2010 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Rob Reiner
Oyuncular: Madeline Carroll, Callan McAuliffe, Rebecca De Mornay, Morgan Lily, Aidan Quinn
Bryce ve Juli ikinci sınıfta tanışan iki arkadaştır. Ancak Juli Bryce'ın hayatına girmesi ile ilk aşkını tatmış olur. Bryce kızlardan korkan, utangaç ve sıkılgan bi çocuktur. O yüzden bu durum Bryce için aynı değildir. Bir yandan Juli'yi de kaybetmek istemez. Yıllar geçerken, zaman zaman birbirlerinden uzaklaşslarada, aralarında hala bir bağ vardır.
37) The Cure 1995 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Peter Horton
Oyuncular: Joseph Mazzello, Brad Renfro, Aeryk Egan, Annabella Sciorra, John Carroll Lynch
Film, annesinin hiç ilgi göstermediği, yalnız bir çocuk olan Eric'in, aids hastası komşusu Dexter'la arasındaki kurulan dostluğu anlatıyor.
36) Cesaretin Var Mı Aşka? (Love Me If You Dare) 2003 IMDb: 7.7 - Yönetmen: Yann Samuell
Oyuncular: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Thibault Verhaeghe, Josephine Lebas-Joly, Gilles Lellouche
Film, cesaret oyunu oynayan iki arkadaş Julien ve Sophie'nin bu oyun sayesinde birbirleri için alevlenen büyük aşkı konu ediniyor.
35) Şansa Bak (50/50) 2011 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Jonathan Levine
Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick, Bryce Dallas Howard, Marie Avgeropoulos
Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, 27 yaşındaki radyo programları için metin yazarlığı yapan Adam'a konulan kanser teşhisini ve en iyi dostunun, annesinin, kanserle mücadele derneğindeki terapistinin yardımlarıyla en değerli şeyleri yeniden keşfetmesini anlatıyor.
34) Hayatın İçinden (The Station Agent) 2003 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Tom McCarthy
Oyuncular: Peter Dinklage, Patricia Clarkson, Bobby Cannavale, Michelle Williams, Paula Garces
Sorunları olan ve yalnız kalmak isteyen Finbar McBride, kullanılmayan ıssız bir tren deposunda yaşamaya karar verir. Ancak kendisinden önce o depoya yerleşen Olivia ve Joe ile karşılaşınca, zamanla yalnızlığı değil sıra dışı bir arkadaşlığın özleminde olduğunu anlayacaktır.
33) Felekten Bir Gece (The Hangover) 2009 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Todd Phillips
Oyuncular: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Heather Graham, Ed Helms
Film, arkadaşlarının düğününden iki gün önce bekarlığa veda partisi vermek için Las Vegas'a giden dört tuhaf yakın arkadaşın, sarhoş oldukları parti gecesinin sabahında odalarında bir kaplan, tavuklar ve dolapta ağlayan altı aylık bir bebek ile uyanmaları üzerine gelişen olağanüstü maceraları konu ediniyor.
32) Gazap Ateşi (Man on Fire) 2004 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Tony Scott
Oyuncular: Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken, Mickey Rourke, Radha Mitchell
Meksika'da başlayan çocuk kaçırma olayları özellikle zengin ailelerin kabusu haline gelir. Altı gün içinde yirmi dört tane daha çocuk kaçırılınca aileler hem kendilerini hem de çocuklarını korumak için eski paralı askerleri kiralamaya başlarlar. Dokuz yaşındaki Pita'nın korumalığını kabul eden John ilk başlarda küçük kızın sorularından bunalır. Ancak Pita, zamanla John'un kalbine girmeyi başarır.
31) Ben, Earl ve Ölen Kız (Me and Earl and the Dying Girl) 2015 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Alfonso Gomez-Rejon
Oyuncular: Thomas Mann, RJ Cyler, Olivia Cooke, Nick Offerman, Connie Britton
Sosyalleşmeyle ilgili problemleri olan 17 yaşındaki Greg, zamanının çoğunu yakınındaki tek insan olan Earl ile geçirmektedir. Greg, bir gün anne ve babasının isteği üzerine yakın zamanda lösemi teşhisi konulan Rachel'la arkadaşlık kurar. Bu arkadaşlık zamanla ikisinin hayal bile edemeyeceği bağa dönüşür.
30) Ekim Düşü (October Sky) 1999 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Joe Johnston
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Chris Cooper, Laura Dern, Chad Lindberg, William Lee Scott
Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan film, baba mesleğine devam etmek istemeyen, büyük hayalleri olan bir gencin üç arkadaşı ile hayallerine ulaşma çabasını anlatıyor.
29) Çizgili Pijamalı Çocuk (The Boy in the Striped Pyjamas) 2008 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Mark Herman
Oyuncular: Asa Butterfield, David Heyman, Rupert Friend, Vera Farmiga, David Thewlis
Film, Nazi Almanyası'nda Bruno'nun kasabadaki toplama kampının tel örgülerinin diğer bölümündeki bir çocukla arkadaş olmasını ve bu arkadaşlığın giderek gelişmesini anlatıyor.
28) Unutulmaz Titanlar (Remember the Titans) 2000 / IMDb: 7.8 Yönetmen: Boaz Yakin
Oyuncular: Denzel Washington, Ryan Gosling, Hayden Panettiere, Kate Bosworth, Ethan Suplee
1970'lerin Virgina'sında ırkçılığın hakim olduğu dönemde ırkçı tavırları olan bir Amerikan futbolu takımı koç aramaktadır. Siyahi bir Amerikan futbolu koçu olan Herman Boone'un başa gelmesi bütün bu sorunun derinine inecektir.
27) Geceyarısı Kovboyu (Midnight Cowboy) 1969 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: John Schlesinger
Oyuncular: Dustin Hoffman, Jon Voight, Sylvia Miles, Jennifer Salt, Brenda Vaccaro
Büyük umutlarla New York'a gelen Texaslı bir genç adamın amacı çok güvendiği erkekliğini kullanarak zengin kadınlarla tanışıp jigololuk yapmanın peşindedir. Ancak hiçbir şey beklediği gibi olmamıştır. Bir süre sonra tanıştığı dolandırıcı Ratzo Rizzo, onun tek dostu olacaktır.
26) E.T (E.T. the Extra-Terrestrial) 1982 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Drew Barrymore, Peter Coyote, C. Thomas Howell, Henry Thomas, Robert MacNaughton
Film, 10 yaşında olan Elliott'ın uzaydan gelen sevimli bir misafirle başlayan dostluğunu ve aralarındaki bağın giderek güçlenmesini konu ediniyor.
25) Kahvaltı Kulübü (The Breakfast Club) 1985 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: John Hughes
Oyuncular: Emilio Estevez, Molly Ringwald, Ally Sheedy, Anthony Michael Hall, Judd Nelson
Amerikan lise hayatından birbirinden farklı karakterlere sahip beş arkadaş cezalı oldukları cumartesi gününü okulun kütüphanesinde geçirmek zorunda kalır. Ancak bu ceza, beş arkadaşın aslında ne kadar çok ortak yönleri olduğunu keşfetmelerine sebep olacaktır.
24) Pi'nin Yaşamı (Life of Pi) 2012 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Ang Lee
Oyuncular: Suraj Sharma, Gerard Depardieu, Irfan Khan, Tabu, Andrea Di Stefano
Film, Pi Patel'in Hindistan’daki bir hayvanat bahçesinden Pasifik'e uzanan yolculuğunda yaşadığı gemi kazası sonucu bir sandalda bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan ve üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ile hayatta kalan tek insan olarak yaşadığı macerayaı anlatıyor.
23) Kelebek (Papillon) 1973 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Franklin J. Schaffner
Oyuncular: Dustin Hoffman, Steve McQueen, Anthony Zerbe, Don Gordon, Gregory Sierra
Küçük suçlara bulaşmış Henri 'Papillon' Charriere haksız yere cinayetten hapse girmiştir. Aldığı bu haksız ceza nedeniyle Fransa’nın Şeytan Adası’ndaki yüksek güvenlikli hapishaneye sevk edilir. Hapishanede zengin fakat savunmasız bir adam olan Louis Dega ile tanışır. Dega koruma karşılığında Henri'nin hapishaneden kaçışını finanse etmeyi kabul eder. Ancak zamanla bu ikili arasında ilginç bir dostluk gelişecektir.
22) Saksı Olmanın Faydaları (The Perks of Being a Wallflower) 2012 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Stephen Chbosky
Oyuncular: Emma Watson, Logan Lerman, Nina Dobrev, Paul Rudd, Johnny Simmons
Charlie arkadaşları tarafından küçümsenen ve kendi sorunlarıyla başa çıkmaya çalışan bir gençtir. Liseye başlayıp iki kardeşi olan Sam ve Patrick ile tanıştıktan sonra hayatı değişecektir.
21) Kadın Kokusu (Scent of a Woman) 1992 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Martin Brest
Oyuncular: Al Pacino, Chris O'Donnell, James Rebhorn, Gabrielle Anwar, Philip Seymour Hoffman
Kolej öğrencisi olan Charlie, paraya ihtiyacı olduğu için kör bir adama, bakıcılık yapmayı kabul eder ama iş sandığı kadar basit olmayacaktır. Çünkü Emekli Albay Frank Slade'in haftasonu için çok özel bir planı vardır ve Charlie'yi de yanından ayırmaya niyeti yoktur.
20) Mary ve Max (Mary and Max) 2009 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Adam Elliot
Seslendirenler: Eric Bana, Philip Seymour Hoffman, Toni Collette, Bethany Whitmore, Barry Humphries
Mary, sorumsuz bir aileye sahip sekiz yaşında yalnız bir kızdır. Max ise 44 yaşında yalnız yaşayan, ruhsal problemleri olan, asosyal ve obez bir adamdır. Tesadüf eseri bir mektup arkadaşlığı bu iki insanın birbirlerini tanımalarını ve aralarında güzel bir dostluğun kurulmasını sağlayacaktır.
19) Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi (Hachi: A Dog's Tale) 2009 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Lasse Hallström
Oyuncular: Richar Gere, Sarah Roemer, Joan Allen, Cary-Hiroyuki, Jason Alexander
Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, bir profesör ile bir köpeğin arasındaki dostluğu konu ediniyor.
18) Avcı (The Deer Hunter) 1978 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Michael Cimino
Oyuncular: Robert De Niro, Christopher Walken, John Cazale, Meryl Streep, Rutanya Alda
Film, Vietnam Savaşı öncesinde tüm zamanlarını beraber geçiren üç yakın arkadaşın, savaş esnasında birbirlerinden ayrı düşmelerini ele alıyor.
17) Ölü Ozanlar Derneği (Dead Poets Society) 1989 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Peter Weir
Oyuncular: Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard, Jamie Kennedy, Lara Flynn Boyle
Ciddi, disiplinli ve akademik çevrelerde saygınlığı yüksek bir okul olan Welton Akademisi'nin yönetimi muhafazakar ve ortodoks tavırlarıyla okulu öğrenciler için sıkıcı bir hale getirir. Ancak okula yeni ingilizce öğretmeni John Keating'in atanmasıyla birlikte çok şey değişecektir.
16) Benimle Kal (Stand by Me) 1986 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Rob Reiner
Oyuncular: John Cusack, Kiefer Sutherland, River Phoenix, Richard Dreyfuss, Jerry O'Connell
Film, dört kafadar gencin kayıp bir çocuğun cesedini aramalarını ve bu yolculukta yaşadıkları çeşitli maceraları konu ediniyor.
15) Zafere Hücum (Rush) 2013 IMDb: 8.1 - Yönetmen: Ron Howard
Oyuncular: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde, Alexandra Maria Lara, Natalie Dormer
İki ezeli rakibin ve aynı zamanda iki dostun gerçek hikayesi... Film, 1970'li yıllarda Formula 1 pilotlarından James Hunt ile Nicki Lauda'nın efsanevi rekabetini anlatıyor.
14) Dersu Uzala 1975 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Akira Kurosawa
Oyuncular: Maksim Munzuk, Yuri Solomin, Mikhail Bychkov, Svetlana Danilchenko, Daniil Netrebin
Film, Arsenyev ve ekibinin araştırma ve haritalama çalışmaları sırasında tanıştıkları yaşlı bir yöre avcısı olan Dersu Uzala ile kurdukları derin dostluğu ve ondan hayatın anlamı, hayatta kalmak gibi konularda aldıkları dersleri anlatıyor.
13) Oyuncak Hikayesi (Toy Story) 1995 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: John Lasseter
Seslendirenler: Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Jim Varney, Wallace Shawn
Türkçe Dublaj: Haluk Bilginer, Mehmet Ali Erbil, Vural Buldu, Toygun Ates, Mehmet Ali İşgüder
Andy'e Buzz Lightyear adlı yeni çıkan oyuncak hediye edilince eski oyuncağı Şerif Woody'yle ilgilenmemeyle başlar. Buzz yanlışlıkla pencereden aşağı uçar ve herkes bunu Woody'den bilir. Woody kendisini aklamak için Buzz'ı geri getirmeye karar verir ve onun arkasından gider. Ancak ikiliyi tehlikeli maceralar beklemektedir.
12) Can Dostum (Good Will Hunting) 1997 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Gus Van Sant
Oyuncular: Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, Minnie Driver, Stellan Skarsgård
Üniversitede hademelik yapan ve çok zeki olan Will, bir sokak kavgasında başı derde girer ve hapse düşmek üzeredir. Onun zekasını farkeden Profesör Sean McGuire Will'i kurtaracak ve zamanla aralarında çok güzel bir dostluk başlayacaktır.
11) Yumurcak (The Kid) 1921 / IMDb: 8.4 - Yönetmen: Charlie Chaplin
Oyuncular: Charlie Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance, Henry Bergman, Carl Miller
Film, Edna'nın doğum yaptıktan sonra kocası tarafından terkedilmesini, yalnız kadının çocuğuna bakamayacağını düşünüp sokağa bırakmasını ve bu kimsesiz çocukla onu sahiplenen sevecen Charlie'nin hikayesini anlatıyor.
10) 3 Ahmak (3 Idiots) 2009 IMDb: 8.4 - Yönetmen: Rajkumar Hirani
Oyuncular: Aamir Khan, Kareena Kapoor, Sharman Joshi, Madhavan, Boman Irani
Rancho, Farhan ve Raju Hindistan'ın en mühendislik okulunda okuyan ve okulun yurdunda aynı odada kalan üç öğrencidir. Film, bu üçlü ve profesörleri Viru arasında yaşananları, dostluklarını anlatırken eğitim sistemini de sert ama eğlenceli bir şekilde eleştiriyor.
9) Bir Zamanlar Amerika'da (Once Upon a Time in America) 1984 IMDb: 8.4 - Yönetmen: Sergio Leone
Oyuncular: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Danny Aiello, Jennifer Connelly
David 'Noodles' Aaronson ve arkadaşları 1920'lerin New York'unda beraber büyümüşler ve 30'lu yıllarda gangster dünyasının en azılıları haline gelmişlerdir. Ancak bu yakın arkadaşlar zamanla dağılmışlardır. Yaklaşık 30 yıl sonra Aaronson New York'a geri dönerek geçmişiyle yüzleşecektir.
8) Cennet Sineması (Cinema Paradiso) 1988 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Giuseppe Tornatore
Oyuncular: Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Marco Leonardi, Jacques Perrin, Brigitte Fossey
Yerel bir film göstericisi olan Alfred ile tanışan genç Salvatore, giderek sinemayı sevmeye başlamıştır. Alfredo’ya da orada kendisine bir iş vermesi için dil dökmektedir. Alfredo, onu asistan olarak işe alır ve Salvatore'nin sinemaya olan aşkı da Alfredo’ya karşı hissettiği sevgi de gün geçtikçe artacaktır.
7) Can Dostum (The Intouchables) 2011 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Olivier Nakache, Éric Toledano
Oyuncular: Omar Sy, François Cluzet, Audrey Fleurot, Anne Le Ny, Alba Gaïa Bellugi
Geçirdiği kazadan sonra felç kalan zengin aristokrat Philippe, cezaevinden yeni çıkmış Driss’i bakıcısı olarak işe alınca herkes Driss'in bu iş için doğru kişi olmadığını düşünür. Ancak Philippe, ona inanır ve bir şans verir. Birbirinden tamamen farklı bu iki adamın arasında zamanla güçlü bir dosluk kurulacaktır.
6) Yeşil Yol (The Green Mile) 1999 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Frank Darabont
Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, Sam Rockwell, Gary Sinise, David Morse
Bir hapishanede gardiyanlık yapan Paul Edgecomb, idama mahkum edilen mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. John Coffey ise korkutucu görünümlü, iki küçük kız öldürme suçundan idama mahkum edilen bir adamdır. Ancak Paul, zaman geçtikçe John'un hiç de göründüğü gibi bir adam olmadını anlayacaktır.
5) Her Çocuk Özeldir (Taare Zameen Par) 2007 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Aamir Khan
Oyuncular: Darsheel Safary, Aamir Khan, Tanay Chheda, Tisca Chopra, Vipin Sharma
Dersleri kötü olan, sık sık kavga eden, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından dışlanan Ishaan disipline sokulması için yatılı okula gönderilir. Burada resim öğretmeni Ram'le tanıştıktan sonra hayatı tamamen değişecektir.
4) Leon 1994 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: Luc Besson
Oyuncular: Natalie Portman, Jean Reno, Gary Oldman, Samy Naceri, Elizabeth Regen
Jean Reno ve Natalie Portman, soğukkanlı bir katil ile küçük bir kız arasındaki sıra dışı ilişkiyi anlatan bu kült filmde bir araya geliyor. Leon ile aynı apartmanda yaşayan on iki yaşındaki Mathilda, Léon'a sığınır ve intikam için kendisine yardımcı olmasını ister.
3) Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo's Nest) 1975 / IMDb: 8.7 - Yönetmen: Milos Forman
Oyuncular: Jack Nicholson, Christopher Lloyd, Danny DeVito, Brad Dourif, Louise Fletcher
Film, tutuklu olduğu cezaevinden kurtulmak için deli taklidi yapan Randle P. McMurphy'nin kafadan çatlak olduğuna kanaat getirilip tımarhaneye gönderilmesini ve oradaki arkadaşları ile olan ilişkileri yüzünden dikkatleri üzerine çekmesini konu ediniyor.
2) Sıkı Dostlar (Goodfellas) 1990 IMDb: 8.7 - Yönetmen: Martin Scorsese
Oyuncular: Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino
Bir gangster olan Henry Hill, Jimmy Conway ve Tommy De Vito adlı iki arkadaşıyla soygun planlar. Ancak Jimmy ile Tommy'nin gözü daha da yukarıdadır. Bu yüzden Henry hariç soyguna katılan herkesi öldürürler ve mafya içinde yükselmeye başlarlar. Henry, hoşuna gitmeyen bu durum hakkında bir şeyler yapmak zorundadır.
1) Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) 1994 / IMDb: 9.3 - Yönetmen: Frank Darabont
Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, James Whitmore, Clancy Brown
Andy Dufresne genç ve başarılı bir bankacıdır. Karısını ve onun sevgilisini öldürmek suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Andy, burada başta Red olmak üzere yeni arkadaşlar edinir. Zamanla, bilgisi ve kültürüyle etrafındaki insanları etkileyecektir.
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