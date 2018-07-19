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En iyi 70 arkadaşlık filmi

19.07.2018 - 16:00 | Güncelleme:

Arkadaşlık, dostluk temalı sinema tarihinin en iyi 70 filmi. İşte mutlaka izlenilmesi gereken arkadaşlık filmleri!

  • 1 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    1 | 70

    70) Gezgin Pantolon Kardeşliği (The Sisterhood of the Traveling Pants) 2005 / IMDb: 6.5 - Yönetmen: Ken Kwapis

    Oyuncular: Blake Lively,  Amber Tamblyn,  Alexis Bledel,  America Ferrera,  Mike Vogel

    Film, dört yakın kız arkadaşın hayatlarında farklı yollara sapmak üzere olduklarında birbirlerine bağlı kalabilmek için bedenlerine tam uyum sağlayan bir kot pantolonu sürekli olarak değiştirip bağlarının kopmamasını anlatıyor.

  • 2 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    2 | 70

    69) İnsanlık Yolu (With Honors) 1994 / IMDb: 6.7 - Yönetmen: Alek Keshishian

    Oyuncular: Joe Pesci,  Brendan Fraser,  Moira Kelly,  Patrick Dempsey,  Josh Hamilton

    Harvard’da öğrenci olan Monty, bitirme tezini yazdığı sırada bilgisayarı bozulunca elindeki tek kopyayı fotokopiyle çoğaltmak için dışarı çıkar. Ancak yolda takılır ve tezi mazgaldan kütüphane binasının alt katına düşer. Monty, tezi almak için aşağı indiğinde tezini Simon adında birinin aldığını görür. Simon tezi geri vermek için bir anlaşma yapar. Kendisine kalacak yer ve yemek vermesi karşılığında Monty'ye her gün tezden bir sayfa verecektir.

  • 3 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    3 | 70

    68) Clueless 1995 / IMDb: 6.8 - Yönetmen: Amy Heckerling

    Oyuncular: Alicia Silverstone,  Stacey Dash,  Brittany Murphy,  Paul Rudd,  Breckin Meyer

    Okulun en popüler kızı olan Cher'e herkes hayrandır. Cher'in en büyük zevki çekingen ve içine kapanık öğrencileri görünümünü değiştirmektir. Cher'in, Tai isimli asosyal sınıf arkadaşı son projesidir ve bu süreçte herkesin hayatında yeni bir sayfa açılacatır.

  • 4 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    4 | 70

    67) Kız Arkadaşım (My Girl) 1991 / IMDb: 6.8 - Yönetmen: Howard Zieff

    Oyuncular: Anna Chlumsky,  Macaulay Culkin,  Dan Aykroyd,  Jamie Lee Curtis,  Griffin Dunne

    Film, küçük bir kasabada yaşayan ve zamanının çoğunu en iyi arkadaşıyla geçiren Vada'nın arkadaşının ölümüyle hayata olan bakış açışının değişmesini anlatıyor.

  • 5 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    5 | 70

    66) Nedimeler (Bridesmaids) 2011 / IMDb: 6.8 - Yönetmen: Paul Feig

    Oyuncular: Kristen Wiig,  Maya Rudolph,  Rose Byrne,  Melissa McCarthy,  Terry Crews

    Hayatı karman çorman giden, erkeklerle ilişkilerinde dikiş tutturamayan bir kadın olan Annie'nin en yakın arkadaşı Lillian nişanlanır ve düğününde Annie'ye baş nedime olmasını teklif eder. Annie deli dolu bir kadın olsa da diğer nedimelerin de ondan pek farkı yoktur.

  • 6 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    6 | 70

    65) Camp X-Ray  2014 / IMDb: 6.9 - Yönetmen: Peter Sattler

    Oyuncular: Kristen Stewart,  Payman Maadi,  Lane Garrison,  Tara Holt,  Marco Khan

    Film, hayatında heyecan arayan Amy'nin orduya katılmasını, ancak Irak yerine Guantanamo'ya gönderilince buradaki mahkumlardan Ali ile başlayan dostluğunu konu ediniyor.

  • 7 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    7 | 70

    64) Şanslı Olanlar (The Lucky Ones) 2008 / IMDb: 7.0 - Yönetmen: Neil Burger

    Oyuncular: Rachel McAdams,  Tim Robbins,   Michael Peña,  John Heard,  Molly Hagan

    Irak'taki çatışmalarda yaralandıkları için terhis olan üç asker hayatın onlarsız da devam ettiğini kısa süre içinde fark ederler ve kendilerini Amerika'da beklenmedik bir yolculukta bulurlar.

  • 8 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    8 | 70

    63) Benim Güzel Idaho’m (My Own Private Idaho) 1991 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Gus Van Sant

    Oyuncular: Keanu Reeves,  Jim Caviezel,  River Phoenix,  Udo Kier,  James Russp

    Film, iki arkadaşın uyuşturucu bağımlıları, hırsızlar ve satıcılarla dolu bir dünyada kendilerini bulmaya çalışmasını ve bu arayıştaki yol hikayesini anlatıyor.

  • 9 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    9 | 70

    62) Terabithia Köprüsü (Bridge to Terabithia) 2007 / IMDb: 7.2 - Yönetmen: Gabor Csupo

    Oyuncular: Josh Hutcherson,  AnnaSophia Robb,  Zooey Deschanel,  Zooey Deschanel,  Robert Patrick

    Film, Jesse ile Leslie adındaki iki sevimli çocuğun sınırsız hayal gücüyle kendi dünyalarında yarattıkları gerçek üstü maceraları konu ediniyor.

  • 10 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    10 | 70

    61) Hayatın Getirdikleri (The Secret Life of Bees) 2008 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Gina Prince-Bythewood

    Oyuncular: Dakota Fanning,  Jennifer Hudson,  Queen Latifah,  Paul Bettany,  Hilarie Burton

    Lily Owens annesinin hatıralarıyla kendisini avutmaktadır. Sorunlu baba kız ilişkisinden bunalan Lily ve en iyi arkadaşı Rosaleen, Lily'nin annesinin sırlarının saklı olduğu bir köye gitmek için yola koyulurlar.

  • 11 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    11 | 70

    60) Duma 2005 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Carroll Ballard

    Oyuncular: Alex Michaeletos,  Campbell Scott,  Hope Davis,  Eamonn Walker,  Mary Makhatho

    Film, 12 yaşındaki Xan’in, kendisinin büyüttüğü çitayı özgürlüğüne kavuşturmak için ait olduğu vahşi doğaya geri götürmesini anlatıyor.

  • 12 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    12 | 70

    59) Birdy 1984 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Alan Parker

    Oyuncular: Matthew Modine,  Nicolas Cage,  John Harkins,  Karen Young,  Nancy Fish

    Vietnam Savaşı'nda birlikte savaşan iki yakın arkadaş olan Birdy ve Al, savaştan sonra evlerine dönmüştür ancak ikiside psikolojik sorun yaşamaktadır. Al, savaşta ağır bir şekilde yaralanmışken, Birdy ise kendisini çocukluğundan beri düşkün olduğu kuşlardan biri zanneder.

  • 13 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    13 | 70

    58) Bencil Dev (The Selfish Giant) 2013 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Clio Barnard

    Oyuncular: Conner Chapman,  Shaun Thomas,  Sean Gilder,  Ralph Ineson,  Ian Burfield

    Film, Arbor'ın okulda çıkardığı büyük bir kavga soncu uzaklaştırılmasını, daha sonrasında hurdacı Kitten'ın yanında çalışmaya başlayıp gözünü para hırsı bürümesini ve Kitten'ın işlerini beraber yapmak için onun yerine arkadaşı Swift'i seçince Arbor ve Swift'in arkadaşlığının tehlikeye girmesini konu ediniyor.

  • 14 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    14 | 70

    57) Korkuluk (Scarecrow) 1973 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Jerry Schatzberg

    Oyuncular: Al Pacino,   Gene Hackman,  Dorothy Tristan,  Rutanya Alda,  Eileen Brennan

    Film, eski mahkum Max ile karısı tarafından terk edilen ve tek isteği yeni doğan bebeğini görmek olan Lionel’in hikayesini anlatıyor.

  • 15 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    15 | 70

    56) Gizli Bahçe (The Secret Garden) 1993 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Agnieszka Holland

    Oyuncular:  Kate Maberly,  Maggie Smith,  Heydon Prowse,  John Lynch,  Irene Jacob

    Küçük bir kız yaşaması için büyük ve gizemli bir malikaneye gönderilir. Burada daha önce hiç haberdar olmadığı kuzeniyle tanışır. Bir süre sonra kuzeninin bile bilmediği gizli bir bahçe keşfederler. Uzun yıllar sahipsiz kalan bu gizli bahçe artık, sağlam arkadaşlıkların ve dostlukların yaşanacağı özel bir yer haline dönüşecektir.

  • 16 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    16 | 70

    55) Forrester'ı Bulmak (Finding Forrester) 2000 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Gus Van Sant

    Oyuncular:  Sean Connery,  Rob Brown,  F. Murray Abraham,  Anna Paquin,  Michael Pitt

    Kenar mahalleden gelen 16 yaşındaki Jamal, başlarda zengin çocuklarının arasında zorluk çekse de bir şekilde kendini sevdirmeyi başarır. Bir gün Jamal iddia sonucu yazar olan William Forrester'ın evine bir şey çalmak için girer ve evden kaçarken çantasını düşürür. Çantayı geri almaya geldiğinde, yazar defterlerinin arasına notlar bırakmıştır. Böylece ikisi arasında sıradışı bir arkadaşlık başlar.

  • 17 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    17 | 70

    54) Ghost World 2001 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Terry Zwigoff

    Oyuncular: Scarlett Johansson,  Thora Birch,  Brad Renfro,  Illeana Douglas,  Bob Balaban

    Liseden yeni mezun olan Enid ve Rebecca iki yakın arkadaştır. Günün birinde Rebecca bir kafede iş bulunda kendine ev tutmaya karar verir. Enid ise oldukça karamsar birisidir ancak obsesif ve yalnız bir koleksiyoner olan Seymour ile tanışınca dünyası tamamen değişecektir.

  • 18 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    18 | 70

    53) Thelma ve Louise (Thelma & Louise) 1991 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Ridley Scott

    Oyuncular: Susan Sarandon,  Geena Davis,  Harvey Keitel,  Brad Pitt,  Michael Madsen

    İki yakın arkadaş olan Thelma ve Louise hafta sonu kaçamak yapmak için yola çıkarlar. Her şey yolunda giderken mola verdikleri barda yaşanan bir olay tüm planlarını değiştirmelerine sebep olacaktır.

  • 19 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    19 | 70

    52) Bayan Daisy'nin Şoförü (Driving Miss Daisy) 1989 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Bruce Beresford

    Oyuncular: Morgan Freeman,  Dan Aykroyd,  Jessica Tandy,  Patti LuPone,  Esther Rolle

    Film, araba kullanırken her zaman problem yaşayan Daisy ile oğlunun ona şoför olarak tuttuğu Hoke Colburn'ün arasında kurulan dostluğu anlatıyor.

  • 20 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    20 | 70

    51) Sen, Sen Değilsin (You're Not You) 2014 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: George C. Wolfe

    Oyuncular:  Hilary Swank,  Emmy Rossum,  Josh Duhamel,  Ali Larter,  Julian McMahon

    ALS teşhisi sonrası yardıma ihtiyaç duyan başarılı yazar Kate'e sorumsuz bir üniversite öğrencisi Bec bakıcılık yapmaya başlar. Zamanla bu iki kadının arasında umulmadık bir dosluk bağı kurulur.

  • 21 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    21 | 70

    50) Şimdi Ya da Asla (The Bucket List) 2007 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Rob Reiner

    Oyuncular: Morgan Freeman,  Jack Nicholson,  Sean Hayes,  Rob Morrow,  Ian Anthony Dale

    Film, şirket sahibi, milyoner Edward Cole ile araba tamircisi Carter Chambers'ın bir hastane odasında yollarının kesişmesini ve ölmeden önce daha önce yapamadıkları ancak yapmak istedikleri şeyler için yola koyulmalarını anlatıyor.

  • 22 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    22 | 70

    49) Buz Devri (Ice Age) 2002 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Carlos Saldanha,  Chris Wedge

    Seslendirenler: Jack Black,  Vincent Cassel,  Yekta Kopan,  Cedric the Entertainer,  Jane Krakowski

    Issız ve korkunç dünyada bir başlarına kalan hayvanlar hayatta kalmanın yollarını ararken, bir mamut, bir kaplan ve bir rakun şaşırtıcı sekilde bir araya gelmişlerdir. Tek amaçları; buldukları bebeği insanlara ulaştırmak, bebeğin hayatını kurtarmaktır.

  • 23 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    23 | 70

    48) Fareler ve İnsanlar (Of Mice and Men) 1992 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Gary Sinise

    Oyuncular: John Malkovich,  Gary Sinise,  Ray Walston,  John Terry,  Sherilyn Fenn

    Film, en iyi iki arkadaş olan Lennie ve George'un ekonomik kriz döneminde kendilerini California'da işsiz bulmalarını ve sonrasında yaşanan olayları anlatıyor.

  • 24 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    24 | 70

    47) Gelibolu (Gallipoli) 1981 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Peter Weir

    Oyuncular:  Mel Gibson,  Mark Lee,  Bill Kerr,  Robert Grubb,  David Argue

    Film, 20'nci yüzyılın başında Avustralya'nın farklı kesimlerinden iki kısa mesafe koşucusu gencin spor yarışmaları sırasında başlayan dostluklarını ve ülkelerinin I. Dünya Savaşı'na dahil olması ile gönüllü olarak orduya katılmalarını anlatıyor.

  • 25 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    25 | 70

    46) Hayatı Yakala (Reign Over Me) 2007 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Mike Binder

    Oyuncular: Adam Sandler,  Don Cheadle,  Jada Pinkett Smith,  Liv Tyler,  Donald Sutherland

    Film, çocuklarını ve karısını 11 Eylül saldırılarında kaybeden Charlie Fineman’in eski okul arkadaşı Alan Johnson’ın yanına gitmesiyle hayatının tamamen değişmesini konu ediniyor.

  • 26 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    26 | 70

    45) Eve Dönüş (Garden State) 2004 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Zach Braff

    Oyuncular: Natalie Portman,  Zach Braff,  Jim Parsons,  Peter Sarsgaard,  Ian Holm,

    Aktörlükte başarılı olmaya çalışan Andrew Largeman'ın duyguları üzerinde psikiyatrist baba baskısı vardır.  Hatta tekerlekli sandalyeye mahkum olan annesinin durumunun onun yüzünden olduğuna Andrew’ı inandırmıştır. Bir gün annesinin ölüm haberini alan Andrew uzun bir aradan sonra kasabasındaki evine döner. Ancak burada Sam ile tanışacak ve hayatı tamamen değişecektir.

  • 27 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    27 | 70

    44) Uçurtma Avcısı (The Kite Runner) 2007 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Marc Forster

    Oyuncular: Khalid Abdalla,  Ahmad Khan Mahmoodzada,  Atossa Leoni,  Shaun Toub,  Zekeria Ebrahimi

    Film, uzun yıllardır Kaliforniya’da yaşayan Amir adlı bir Afgan göçmeninin, çocukluk arkadaşı Hassan’ın oğlunun başının dertte olduğunu öğrendikten sonra ona yardımcı olmak için Taliban yönetiminin kontrolündeki anavatanına geri dönüşünü anlatıyor.

  • 28 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    28 | 70

    43) Sekizinci Gün (The Eighth Day) 1996 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Jaco Van Dormael

    Oyuncular:  Daniel Auteuil,  Pascal Duquenne,  Alice Van Dormael,  Henri Garcin,  Miou-Miou

    Down sendromlu bir mental klinikte yaşamını sürdüren Georges ile günlerini oldukça meşgul geçiren bir iş adamı olan Harry'nin yolları çeşitli tesadüflerle kesişecektir.

  • 29 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    29 | 70

    42) Kardeş Gibiydiler (Sleepers) 1996 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Barry Levinson

    Oyuncular: Brad Pitt,  Robert De Niro,  Dustin Hoffman,  Kevin Bacon,  Jonathan Tucker

    Dört yakın arkadaş kazara yaşlı bir adamın yaralanmasına sebep olunca 1 yıl hapis cezası alırlar. Gardiyanlar tarafından dayak yiyen, cinsel istismara uğarayan ve gururları kırılan bu dört arkadaş yıllar sonra intikam alma fırsatı yakalar.

  • 30 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    30 | 70

    41) Bohem Hayatı (La Vie de Bohème) 1992 - Yönetmen: Aki Kaurismäki

    Oyuncular: Matti Pellonpää,  Jean-Pierre Leaud,  Kari Vaananen,  Evelyne Didi,  André Wilms

    Film, Paris’in sefaletin kol gezdiği arka sokaklarında yazar, ressam ve müzisyen üç arkadaşın hayata ve sanata tutunma hikayesini anlatıyor.

  • 31 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    31 | 70

    40) Postacı (Il Postino / The Postman) 1994 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Michael Radford,  Massimo Troisi

    Oyuncular: Massimo Troisi,  Philippe Noiret,  Maria Grazia Cucinotta,  Anna Bonaiuto,  Sergio Solli

    İtalyan bir postacı olan Mario, ünlü şair Pablo Neruda'nın mektuplarını taşırken şiiri sevmeye başlar ve ikisi arasında kısa zamanda mesafeli bir dostluk kurulur. Mario, usta şairin verdiği tüyolarla hem içindeki şairi ortaya çıkaracak hem de esmer güzeli Beatrice'nin kalbini kazanacaktır.

  • 32 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    32 | 70

    39) Kızarmış Yeşil Domatesler (Fried Green Tomatoes) 1991 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Jon Avnet

    Oyuncular: Kathy Bates,  Mary-Louise Parker,  Chris O'Donnell,  Mary Stuart Masterson,  Jessica Tandy

    Film, evliliğinde sorunlar yaşayan Evelyn Couch'un bir bakımevinde tanıştığı Ninny ile arkadaş olmasını, Ninny'nin, 1920'ler Amerikası'ndaki Idgie ve Ruth'un dostluğunu anlatmasıyla Evelyn'in kendi sorunlarının üstesinden gelmesini ve hayata yeniden tutunmasını anlatıyor.

  • 33 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    33 | 70

    38) İlk Aşk (Flipped) 2010 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Rob Reiner

    Oyuncular: Madeline Carroll,  Callan McAuliffe,  Rebecca De Mornay,  Morgan Lily,  Aidan Quinn

    Bryce ve Juli ikinci sınıfta tanışan iki arkadaştır. Ancak Juli Bryce'ın hayatına girmesi ile ilk aşkını tatmış olur. Bryce kızlardan korkan, utangaç ve sıkılgan bi çocuktur. O yüzden bu durum Bryce için aynı değildir. Bir yandan Juli'yi de kaybetmek istemez. Yıllar geçerken, zaman zaman birbirlerinden uzaklaşslarada, aralarında hala bir bağ vardır.

  • 34 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    34 | 70

    37) The Cure 1995 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Peter Horton

    Oyuncular:  Joseph Mazzello,  Brad Renfro,  Aeryk Egan,  Annabella Sciorra,  John Carroll Lynch

    Film, annesinin hiç ilgi göstermediği, yalnız bir çocuk olan Eric'in, aids hastası komşusu Dexter'la arasındaki kurulan dostluğu anlatıyor.

  • 35 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    35 | 70

    36) Cesaretin Var Mı Aşka? (Love Me If You Dare) 2003 IMDb: 7.7 - Yönetmen: Yann Samuell

    Oyuncular: Guillaume Canet,  Marion Cotillard,  Thibault Verhaeghe,  Josephine Lebas-Joly,  Gilles Lellouche

    Film, cesaret oyunu oynayan iki arkadaş Julien ve Sophie'nin bu oyun sayesinde birbirleri için alevlenen büyük aşkı konu ediniyor.

  • 36 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    36 | 70

    35) Şansa Bak (50/50) 2011 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Jonathan Levine

    Oyuncular:  Joseph Gordon-Levitt,  Seth Rogen,  Anna Kendrick,  Bryce Dallas Howard,  Marie Avgeropoulos

    Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, 27 yaşındaki radyo programları için metin yazarlığı yapan Adam'a konulan kanser teşhisini ve en iyi dostunun, annesinin, kanserle mücadele derneğindeki terapistinin yardımlarıyla en değerli şeyleri yeniden keşfetmesini anlatıyor.

  • 37 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    37 | 70

    34) Hayatın İçinden (The Station Agent) 2003 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Tom McCarthy

    Oyuncular:  Peter Dinklage,  Patricia Clarkson,  Bobby Cannavale,  Michelle Williams,  Paula Garces

    Sorunları olan ve yalnız kalmak isteyen Finbar McBride, kullanılmayan ıssız bir tren deposunda yaşamaya karar verir. Ancak kendisinden önce o depoya yerleşen Olivia ve Joe ile karşılaşınca, zamanla yalnızlığı değil sıra dışı bir arkadaşlığın özleminde olduğunu anlayacaktır.

  • 38 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    38 | 70

    33) Felekten Bir Gece (The Hangover) 2009 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Todd Phillips

    Oyuncular: Bradley Cooper,  Zach Galifianakis,  Justin Bartha,  Heather Graham,  Ed Helms

    Film, arkadaşlarının düğününden iki gün önce bekarlığa veda partisi vermek için Las Vegas'a giden dört tuhaf yakın arkadaşın, sarhoş oldukları parti gecesinin sabahında odalarında bir kaplan, tavuklar ve dolapta ağlayan altı aylık bir bebek ile uyanmaları üzerine gelişen olağanüstü maceraları konu ediniyor.

  • 39 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    39 | 70

    32) Gazap Ateşi (Man on Fire) 2004 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Tony Scott

    Oyuncular: Denzel Washington,  Dakota Fanning,  Christopher Walken,  Mickey Rourke,  Radha Mitchell

    Meksika'da başlayan çocuk kaçırma olayları özellikle zengin ailelerin kabusu haline gelir. Altı gün içinde yirmi dört tane daha çocuk kaçırılınca aileler hem kendilerini hem de çocuklarını korumak için eski paralı askerleri kiralamaya başlarlar. Dokuz yaşındaki Pita'nın korumalığını kabul eden John ilk başlarda küçük kızın sorularından bunalır. Ancak Pita, zamanla John'un kalbine girmeyi başarır.

  • 40 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    40 | 70

    31) Ben, Earl ve Ölen Kız (Me and Earl and the Dying Girl) 2015 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Alfonso Gomez-Rejon

    Oyuncular:  Thomas Mann,  RJ Cyler,  Olivia Cooke,  Nick Offerman,  Connie Britton

    Sosyalleşmeyle ilgili problemleri olan 17 yaşındaki Greg, zamanının çoğunu yakınındaki tek insan olan Earl ile geçirmektedir. Greg, bir gün anne ve babasının isteği üzerine yakın zamanda lösemi teşhisi konulan Rachel'la arkadaşlık kurar. Bu arkadaşlık zamanla ikisinin hayal bile edemeyeceği bağa dönüşür.

  • 41 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    41 | 70

    30) Ekim Düşü (October Sky) 1999 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Joe Johnston

    Oyuncular: Jake Gyllenhaal,  Chris Cooper,  Laura Dern,  Chad Lindberg,  William Lee Scott

    Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan film, baba mesleğine devam etmek istemeyen, büyük hayalleri olan bir gencin üç arkadaşı ile hayallerine ulaşma çabasını anlatıyor.

  • 42 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    42 | 70

    29) Çizgili Pijamalı Çocuk (The Boy in the Striped Pyjamas) 2008 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Mark Herman

    Oyuncular: Asa Butterfield,  David Heyman,  Rupert Friend,  Vera Farmiga,  David Thewlis

    Film, Nazi Almanyası'nda Bruno'nun kasabadaki toplama kampının tel örgülerinin diğer bölümündeki bir çocukla arkadaş olmasını ve bu arkadaşlığın giderek gelişmesini anlatıyor.

  • 43 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    43 | 70

    28) Unutulmaz Titanlar (Remember the Titans) 2000 / IMDb: 7.8 Yönetmen: Boaz Yakin

    Oyuncular: Denzel Washington,  Ryan Gosling,  Hayden Panettiere,  Kate Bosworth,  Ethan Suplee

    1970'lerin Virgina'sında ırkçılığın hakim olduğu dönemde ırkçı tavırları olan bir Amerikan futbolu takımı koç aramaktadır. Siyahi bir Amerikan futbolu koçu olan Herman Boone'un başa gelmesi bütün bu sorunun derinine inecektir.

  • 44 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    44 | 70

    27) Geceyarısı Kovboyu (Midnight Cowboy) 1969 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: John Schlesinger

    Oyuncular: Dustin Hoffman,  Jon Voight,  Sylvia Miles,  Jennifer Salt,  Brenda Vaccaro

    Büyük umutlarla New York'a gelen Texaslı bir genç adamın amacı çok güvendiği erkekliğini kullanarak zengin kadınlarla tanışıp jigololuk yapmanın peşindedir. Ancak hiçbir şey beklediği gibi olmamıştır. Bir süre sonra tanıştığı dolandırıcı Ratzo Rizzo, onun tek dostu olacaktır.

  • 45 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    45 | 70

    26) E.T (E.T. the Extra-Terrestrial) 1982 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Steven Spielberg

    Oyuncular: Drew Barrymore,  Peter Coyote,  C. Thomas Howell,  Henry Thomas,  Robert MacNaughton

    Film, 10 yaşında olan Elliott'ın uzaydan gelen sevimli bir misafirle başlayan dostluğunu ve aralarındaki bağın giderek güçlenmesini konu ediniyor.

  • 46 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    46 | 70

    25) Kahvaltı Kulübü (The Breakfast Club) 1985 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: John Hughes

    Oyuncular: Emilio Estevez,  Molly Ringwald,  Ally Sheedy,  Anthony Michael Hall,  Judd Nelson

    Amerikan lise hayatından birbirinden farklı karakterlere sahip beş arkadaş cezalı oldukları cumartesi gününü okulun kütüphanesinde geçirmek zorunda kalır. Ancak bu ceza, beş arkadaşın aslında ne kadar çok ortak yönleri olduğunu keşfetmelerine sebep olacaktır.

  • 47 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    47 | 70

    24) Pi'nin Yaşamı (Life of Pi) 2012 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Ang Lee

    Oyuncular: Suraj Sharma,  Gerard Depardieu,  Irfan Khan,  Tabu,  Andrea Di Stefano

    Film, Pi Patel'in Hindistan’daki bir hayvanat bahçesinden Pasifik'e uzanan yolculuğunda yaşadığı gemi kazası sonucu bir sandalda bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan ve üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ile hayatta kalan tek insan olarak yaşadığı macerayaı anlatıyor.

  • 48 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    48 | 70

    23) Kelebek (Papillon) 1973 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Franklin J. Schaffner

    Oyuncular: Dustin Hoffman,  Steve McQueen,  Anthony Zerbe,  Don Gordon,  Gregory Sierra

    Küçük suçlara bulaşmış Henri 'Papillon' Charriere haksız yere cinayetten hapse girmiştir. Aldığı bu haksız ceza nedeniyle Fransa’nın Şeytan Adası’ndaki yüksek güvenlikli hapishaneye sevk edilir. Hapishanede zengin fakat savunmasız bir adam olan Louis Dega ile tanışır. Dega koruma karşılığında Henri'nin hapishaneden kaçışını finanse etmeyi kabul eder. Ancak zamanla bu ikili arasında ilginç bir dostluk gelişecektir.

  • 49 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
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    22) Saksı Olmanın Faydaları (The Perks of Being a Wallflower) 2012 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Stephen Chbosky

    Oyuncular: Emma Watson,  Logan Lerman,  Nina Dobrev,  Paul Rudd,  Johnny Simmons

    Charlie arkadaşları tarafından küçümsenen ve kendi sorunlarıyla başa çıkmaya çalışan bir gençtir. Liseye başlayıp iki kardeşi olan Sam ve Patrick ile tanıştıktan sonra hayatı değişecektir.

  • 50 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
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    21) Kadın Kokusu (Scent of a Woman) 1992 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Martin Brest

    Oyuncular: Al Pacino, Chris O'Donnell, James Rebhorn, Gabrielle Anwar, Philip Seymour Hoffman

    Kolej öğrencisi olan Charlie, paraya ihtiyacı olduğu için kör bir adama, bakıcılık yapmayı kabul eder ama iş sandığı kadar basit olmayacaktır. Çünkü Emekli Albay Frank Slade'in haftasonu için çok özel bir planı vardır ve Charlie'yi de yanından ayırmaya niyeti yoktur.

  • 51 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
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    20) Mary ve Max (Mary and Max) 2009 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Adam Elliot

    Seslendirenler: Eric Bana,  Philip Seymour Hoffman,  Toni Collette,  Bethany Whitmore,  Barry Humphries

    Mary, sorumsuz bir aileye sahip sekiz yaşında yalnız bir kızdır. Max ise 44 yaşında yalnız yaşayan, ruhsal problemleri olan, asosyal ve obez bir adamdır. Tesadüf eseri bir mektup arkadaşlığı bu iki insanın birbirlerini tanımalarını ve aralarında güzel bir dostluğun kurulmasını sağlayacaktır.

  • 52 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
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    19) Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi (Hachi: A Dog's Tale) 2009 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Lasse Hallström

    Oyuncular: Richar Gere,  Sarah Roemer,  Joan Allen,  Cary-Hiroyuki,  Jason Alexander

    Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, bir profesör ile bir köpeğin arasındaki dostluğu konu ediniyor.

  • 53 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
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    18) Avcı (The Deer Hunter) 1978 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Michael Cimino

    Oyuncular: Robert De Niro,  Christopher Walken,  John Cazale,  Meryl Streep,  Rutanya Alda

    Film, Vietnam Savaşı öncesinde tüm zamanlarını beraber geçiren üç yakın arkadaşın, savaş esnasında birbirlerinden ayrı düşmelerini ele alıyor.

  • 54 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
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    17) Ölü Ozanlar Derneği (Dead Poets Society) 1989 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Peter Weir

    Oyuncular: Robin Williams,  Ethan Hawke,  Robert Sean Leonard,  Jamie Kennedy,  Lara Flynn Boyle

    Ciddi, disiplinli ve akademik çevrelerde saygınlığı yüksek bir okul olan Welton Akademisi'nin yönetimi muhafazakar ve ortodoks tavırlarıyla okulu öğrenciler için sıkıcı bir hale getirir. Ancak okula yeni ingilizce öğretmeni John Keating'in atanmasıyla birlikte çok şey değişecektir.

  • 55 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
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    16) Benimle Kal (Stand by Me) 1986 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Rob Reiner

    Oyuncular: John Cusack,  Kiefer Sutherland,  River Phoenix,  Richard Dreyfuss,  Jerry O'Connell

    Film, dört kafadar gencin kayıp bir çocuğun cesedini aramalarını ve bu yolculukta yaşadıkları çeşitli maceraları konu ediniyor.

  • 56 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
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    15) Zafere Hücum (Rush) 2013 IMDb: 8.1 - Yönetmen: Ron Howard

    Oyuncular: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde, Alexandra Maria Lara, Natalie Dormer

    İki ezeli rakibin ve aynı zamanda iki dostun gerçek hikayesi... Film, 1970'li yıllarda Formula 1 pilotlarından James Hunt ile Nicki Lauda'nın efsanevi rekabetini anlatıyor.

  • 57 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
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    14) Dersu Uzala 1975 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Akira Kurosawa

    Oyuncular:  Maksim Munzuk,  Yuri Solomin,  Mikhail Bychkov,  Svetlana Danilchenko,  Daniil Netrebin

    Film, Arsenyev ve ekibinin araştırma ve haritalama çalışmaları sırasında tanıştıkları yaşlı bir yöre avcısı olan Dersu Uzala ile kurdukları derin dostluğu ve ondan hayatın anlamı, hayatta kalmak gibi konularda aldıkları dersleri anlatıyor.

  • 58 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
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    13) Oyuncak Hikayesi (Toy Story) 1995 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: John Lasseter

    Seslendirenler: Tom Hanks,  Tim Allen,  Don Rickles,  Jim Varney,  Wallace Shawn

    Türkçe Dublaj: Haluk Bilginer,  Mehmet Ali Erbil,  Vural Buldu,  Toygun Ates,  Mehmet Ali İşgüder

    Andy'e Buzz Lightyear adlı yeni çıkan oyuncak hediye edilince eski oyuncağı Şerif Woody'yle ilgilenmemeyle başlar. Buzz yanlışlıkla pencereden aşağı uçar ve herkes bunu Woody'den bilir. Woody kendisini aklamak için Buzz'ı geri getirmeye karar verir ve onun arkasından gider. Ancak ikiliyi tehlikeli maceralar beklemektedir.

  • 59 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
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    12) Can Dostum (Good Will Hunting) 1997 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Gus Van Sant

    Oyuncular: Matt Damon,  Robin Williams,  Ben Affleck,  Minnie Driver,  Stellan Skarsgård

    Üniversitede hademelik yapan ve çok zeki olan Will, bir sokak kavgasında başı derde girer ve hapse düşmek üzeredir. Onun zekasını farkeden Profesör Sean McGuire Will'i kurtaracak ve zamanla aralarında çok güzel bir dostluk başlayacaktır.

  • 60 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
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    11) Yumurcak (The Kid) 1921 / IMDb: 8.4 - Yönetmen: Charlie Chaplin

    Oyuncular: Charlie Chaplin,  Jackie Coogan,  Edna Purviance,  Henry Bergman,  Carl Miller

    Film, Edna'nın doğum yaptıktan sonra kocası tarafından terkedilmesini, yalnız kadının çocuğuna bakamayacağını düşünüp sokağa bırakmasını ve bu kimsesiz çocukla onu sahiplenen sevecen Charlie'nin hikayesini anlatıyor. 

  • 61 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
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    10) 3 Ahmak (3 Idiots) 2009 IMDb: 8.4 - Yönetmen: Rajkumar Hirani

    Oyuncular: Aamir Khan,  Kareena Kapoor,  Sharman Joshi,  Madhavan,  Boman Irani

    Rancho, Farhan ve Raju Hindistan'ın en mühendislik okulunda okuyan ve okulun yurdunda aynı odada kalan üç öğrencidir. Film, bu üçlü ve profesörleri Viru arasında yaşananları, dostluklarını anlatırken eğitim sistemini de sert ama eğlenceli bir şekilde eleştiriyor.

  • 62 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
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    9) Bir Zamanlar Amerika'da (Once Upon a Time in America) 1984 IMDb: 8.4 - Yönetmen: Sergio Leone

    Oyuncular: Robert De Niro,  James Woods,  Elizabeth McGovern,  Danny Aiello,  Jennifer Connelly

    David 'Noodles' Aaronson ve arkadaşları 1920'lerin New York'unda beraber büyümüşler ve 30'lu yıllarda gangster dünyasının en azılıları haline gelmişlerdir. Ancak bu yakın arkadaşlar zamanla dağılmışlardır. Yaklaşık 30 yıl sonra Aaronson New York'a geri dönerek geçmişiyle yüzleşecektir.

  • 63 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    63 | 70

    8) Cennet Sineması (Cinema Paradiso) 1988 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Giuseppe Tornatore

    Oyuncular: Philippe Noiret,  Salvatore Cascio,  Marco Leonardi,  Jacques Perrin,  Brigitte Fossey

    Yerel bir film göstericisi olan Alfred ile tanışan genç Salvatore, giderek sinemayı sevmeye başlamıştır. Alfredo’ya da orada kendisine bir iş vermesi için dil dökmektedir. Alfredo, onu asistan olarak işe alır ve Salvatore'nin sinemaya olan aşkı da Alfredo’ya karşı hissettiği sevgi de gün geçtikçe artacaktır.

  • 64 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    64 | 70

    7) Can Dostum (The Intouchables) 2011 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Olivier Nakache, Éric Toledano

    Oyuncular: Omar Sy,  François Cluzet,  Audrey Fleurot,  Anne Le Ny,  Alba Gaïa Bellugi

    Geçirdiği kazadan sonra felç kalan zengin aristokrat Philippe, cezaevinden yeni çıkmış Driss’i bakıcısı olarak işe alınca herkes Driss'in bu iş için doğru kişi olmadığını düşünür. Ancak Philippe, ona inanır ve bir şans verir. Birbirinden tamamen farklı bu iki adamın arasında zamanla güçlü bir dosluk kurulacaktır.

  • 65 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    65 | 70

    6) Yeşil Yol (The Green Mile) 1999 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Frank Darabont

    Oyuncular: Tom Hanks,  Michael Clarke Duncan,  Sam Rockwell,  Gary Sinise,  David Morse

     

    Bir hapishanede gardiyanlık yapan Paul Edgecomb, idama mahkum edilen mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. John Coffey ise korkutucu görünümlü, iki küçük kız öldürme suçundan idama mahkum edilen bir adamdır. Ancak Paul, zaman geçtikçe John'un hiç de göründüğü gibi bir adam olmadını anlayacaktır.

  • 66 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    66 | 70

    5) Her Çocuk Özeldir (Taare Zameen Par) 2007 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Aamir Khan

    Oyuncular: Darsheel Safary,  Aamir Khan,  Tanay Chheda,  Tisca Chopra,  Vipin Sharma

    Dersleri kötü olan, sık sık kavga eden, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından dışlanan Ishaan disipline sokulması için yatılı okula gönderilir. Burada resim öğretmeni Ram'le tanıştıktan sonra hayatı tamamen değişecektir.

  • 67 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    67 | 70

    4) Leon 1994 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: Luc Besson

    Oyuncular: Natalie Portman,  Jean Reno,  Gary Oldman,  Samy Naceri,  Elizabeth Regen

    Jean Reno ve Natalie Portman, soğukkanlı bir katil ile küçük bir kız arasındaki sıra dışı ilişkiyi anlatan bu kült filmde bir araya geliyor. Leon ile aynı apartmanda yaşayan on iki yaşındaki Mathilda, Léon'a sığınır ve intikam için kendisine yardımcı olmasını ister.

  • 68 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    68 | 70

    3) Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo's Nest) 1975 / IMDb: 8.7 - Yönetmen: Milos Forman

    Oyuncular: Jack Nicholson, Christopher Lloyd, Danny DeVito, Brad Dourif, Louise Fletcher

    Film, tutuklu olduğu cezaevinden kurtulmak için deli taklidi yapan Randle P. McMurphy'nin kafadan çatlak olduğuna kanaat getirilip tımarhaneye gönderilmesini ve oradaki arkadaşları ile olan ilişkileri yüzünden dikkatleri üzerine çekmesini konu ediniyor.

  • 69 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
    69 | 70

    2) Sıkı Dostlar (Goodfellas) 1990 IMDb: 8.7 - Yönetmen: Martin Scorsese

    Oyuncular: Ray Liotta,  Robert De Niro,  Joe Pesci,  Lorraine Bracco,  Paul Sorvino

    Bir gangster olan Henry Hill, Jimmy Conway ve Tommy De Vito adlı iki arkadaşıyla soygun planlar. Ancak Jimmy ile Tommy'nin gözü daha da yukarıdadır. Bu yüzden Henry hariç soyguna katılan herkesi öldürürler ve mafya içinde yükselmeye başlarlar. Henry, hoşuna gitmeyen bu durum hakkında bir şeyler yapmak zorundadır.

  • 70 Tüm zamanların en iyi 70 arkadaşlık filmi
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    1) Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) 1994 / IMDb: 9.3 - Yönetmen: Frank Darabont

    Oyuncular: Tim Robbins,  Morgan Freeman,  Bob Gunton,  James Whitmore,  Clancy Brown

    Andy Dufresne genç ve başarılı bir bankacıdır. Karısını ve onun sevgilisini öldürmek suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Andy, burada başta Red olmak üzere yeni arkadaşlar edinir. Zamanla, bilgisi ve kültürüyle etrafındaki insanları etkileyecektir.

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