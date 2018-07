40 | 70

31) Ben, Earl ve Ölen Kız (Me and Earl and the Dying Girl) 2015 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Alfonso Gomez-Rejon

Oyuncular: Thomas Mann, RJ Cyler, Olivia Cooke, Nick Offerman, Connie Britton

Sosyalleşmeyle ilgili problemleri olan 17 yaşındaki Greg, zamanının çoğunu yakınındaki tek insan olan Earl ile geçirmektedir. Greg, bir gün anne ve babasının isteği üzerine yakın zamanda lösemi teşhisi konulan Rachel'la arkadaşlık kurar. Bu arkadaşlık zamanla ikisinin hayal bile edemeyeceği bağa dönüşür.