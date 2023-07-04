Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Eğlence En İyi Daniel Craig Filmi Önerileri - Daniel Craig'in En Sevilen Filmleri Listesi
ABONE OL

En iyi Daniel Craig filmi önerileri - Daniel Craig'in en sevilen filmleri listesi

Daniel Craig, 2 Mart 1968 tarihinde İngiltere'nin Chester bölgesinde doğan İngiliz bir aktördür. Kariyerine tiyatroda başlayan Craig, daha sonra televizyon ve sinema dünyasında önemli başarılara imza atmıştır. James Bond karakterini canlandırdığı filmlerle özellikle tanınmaktadır. İlk kez 2006 yılında "Casino Royale" filmiyle Bond olarak izleyici karşısına çıkan aktör, ardından "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012), "Spectre" (2015) ve "No Time to Die" (2021) gibi Bond filmlerinde de rol almıştır. Bu performanslarıyla büyük bir uluslararası üne kavuşmuştur. Daniel Craig oynadığı filmlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

En İyi Daniel Craig Filmi Önerileri - Daniel Craig'in En Sevilen Filmleri Listesi
HABERTURK.COM
  • James Bond Serisi: Craig, Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) ve No Time to Die (2021) dahil olmak üzere beş James Bond filmiyle ün kazanmıştır. Bu filmlerde 007 ajanı James Bond'u canlandırarak büyük bir izleyici kitlesi edinmiştir.
  • Layer Cake: Bu suç-dram filmde Craig, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir adamı canlandırır. Film, Guy Ritchie'nin yönettiği bir yapım olup Craig'in çıkış performanslarından biridir.
  • Munich: Steven Spielberg'in yönettiği bu politik gerilim filmde Craig, 1972 Münih Olimpiyatları'nda yaşanan terör saldırılarını araştıran bir Mossad ajanını canlandırır.
  • The Girl with the Dragon Tattoo: Bu gerilim filmi, Stieg Larsson'un romanından uyarlanmıştır. Craig, gazeteci Mikael Blomkvist'i canlandırır ve Lisbeth Salander rolündeki Rooney Mara ile birlikte başrolü paylaşır. En iyi Daniel Craig filmleri arasında yer alır.
  • Cowboys & Aliens: Bu bilim kurgu-aksiyon filmde Craig, uzaylılarla savaşan bir kovboyu canlandırır. Filmde Harrison Ford ile birlikte başrolü paylaşmıştır.
  • Logan Lucky: Bu suç-komedi filmde Craig, bir soygun planlayan bir mahkum olan Joe Bang'i canlandırır. Filmde Channing Tatum ve Adam Driver ile birlikte rol almıştır.
  • Knives Out: Bu gizemli komedi filmde Craig, Benoit Blanc adlı ünlü bir dedektifi canlandırır. Film, ailesi arasında geçen bir cinayet olayını çözmeye çalışan Blanc'ın hikayesini anlatır.
  • Enduring Love: Daniel Craig, Joe Rose karakterini canlandırıyor. Film, Ian McEwan'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Bir piknik sırasında yaşanan trajik bir olay sonrasında, Joe Rose'un hayatı alt üst olur. Olayın ardından gizemli bir adam olan Jed Parry (oynayan Rhys Ifans), Joe'a takıntılı hale gelir ve onu takip etmeye başlar. Joe, Jed'in saplantısından kaçmaya çalışırken hem kendi aklını korumak hem de ilişkisini kurtarmak için mücadele eder.
  • Infamous: Daniel Craig, Perry Smith karakterini canlandırıyor. Bu biyografik drama film, Truman Capote'un hayatını anlatmaktadır. Capote (oynayan Toby Jones), Kansas'ta işlenen bir cinayet davasını araştırmak için gider ve suçlu Perry Smith ile yakın bir ilişki kurar. Daniel Craig ise Perry Smith'in karmaşık ve sıradışı kişiliğini canlandırır. Film, Capote'un cinayet hikayesini yazarken yaşadığı duygusal ve psikolojik yolculuğunu aktarır.
  • Defiance: Bu savaş drama filmde Craig, II. Dünya Savaşı sırasında Polonya ormanlarında Yahudi mültecilere liderlik eden Bielski Kardeşler'den birini canlandırır. Daniel Craig en iyi filmlerinden
  • Flashbacks of a Fool: Daniel Craig, Joe Scott karakterini canlandırıyor. Film, başarılı bir Hollywood oyuncusu olan Joe Scott'ın yaşamına odaklanır. Joe, geçmişine dönüş yapar ve çocukluk arkadaşı olan bir kadının ölümüyle ilgili olayları hatırlar. Bu süreçte, başarı, ün, aşk ve kayıpların iç içe geçtiği bir yolculuk yaşar. Craig, filmde Joe Scott'ın hayatındaki farklı dönemleri ve karmaşık duygusal durumları ustalıkla canlandırır.
  • The Invasion: Daniel Craig, Dr. Ben Driscoll karakterini canlandırıyor. Bu bilim kurgu-gerilim filmi, Robin Cook'un "The Body Snatchers" romanından uyarlanmıştır. Bir uzaylı virüsü dünyaya yayılmaya başlar ve insanları kontrol etmeye başlar. Dr. Ben Driscoll, virüsten etkilenmeyen birkaç kişiden biridir ve insanlığın geleceği için mücadele etmek zorundadır. Craig, filmde virüsün yayılmasını durdurmaya çalışan bir karakterin zorlu yolculuğunu canlandırır.

Daniel Craig, karizmatik bir oyuncu olarak bilinir ve oyunculuk yeteneğiyle öne çıkar. Hem aksiyon filmlerindeki performansı hem de çeşitli türlerdeki rolleriyle beğeni toplamıştır. James Bond rolü ile özdeşleşen aktör, sinema dünyasında tanınan bir isim haline gelmiştir. Daniel Craig son filmi ise Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven şeklindedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

En İyi Gerard Butler Filmi Önerileri - Gerard Butler'ın En Sevilen Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi Gerard Butler filmi önerileri
En İyi George Clooney Filmi Önerileri - George Clooney'in En Sevilen Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi George Clooney filmi önerileri
En İyi Johnny Depp Filmi Önerileri - Johnny Depp'in En Sevilen Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi Johnny Depp filmi önerileri
En İyi Jim Carrey Filmi Önerileri - Jim Carrey'nin En Sevilen Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi Jim Carrey filmi önerileri
En İyi Jason Statham Filmi Önerileri - Jason Statham'ın En Sevilen Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi Jason Statham filmi önerileri
En İyi Jason Momoa Filmi Önerileri - Jason Momoa'nın En Sevilen Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi Jason Momoa filmi önerileri
En İyi Jackie Chan Filmi Önerileri - Jackie Chan'in En Sevilen Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi Jackie Chan filmi önerileri
En iyi İran filmi önerileri - İran sinemasının en sevilen filmleri listesi
KISAYOL En iyi İran filmi önerileri
En İyi Salgın Filmi Önerileri - Geçmişten Günümüze Salgın Hastalık Konulu Filmler Listesi
KISAYOL En iyi salgın filmi önerileri
En İyi Ryan Reynolds Filmi Önerileri - Ryan Reynolds'ın En Sevilen Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi Ryan Reynolds filmi önerileri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.