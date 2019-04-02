İnsan Kaynakları (İK) alanında dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan 'Top Employers Institute' tarafından her yıl verilen 'En İyi İşveren' (Top Employer) sertifikasını almaya hak kazanan şirketler belli oldu. Tüm dünyayı kapsayan listeye, bu yıl Türkiye'den 23 şirket girdi. Top Employers Institute'ün 'En İyi İşveren' listesine tüm dünyada ise bin 545 kurum girmeyi başardı.

Top Employers Institute'in 'en iyi' işverenleri seçerken, adayların İK süreçlerini uluslararası geçerliliği olan bir yaklaşım ile incelediği ve tescil ettiği belirtiliyor.

Listeye Türkiye'den dahil olan şirketler ise şu şekilde;