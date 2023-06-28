HABERTURK.COM

Ek olarak sahip olduğu yakışıklılığı ve zarif duruşuyla da dikkat çeken bir aktördür. Bu özellikleriyle birçok kez "en seksi erkekler" listelerinde yer almıştır. Ayrıca, sahnede ve ekranda gösterdiği yetenekleriyle eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini kazanmış ve saygı duyulan bir oyuncu olarak tanınmıştır. Law, kariyeri boyunca birçok ödül kazanmıştır. Bunlar arasında BAFTA Ödülü, Tony Ödülü, Empire Ödülü ve Screen Actors Guild Ödülü gibi prestijli ödüller bulunmaktadır.

Birçok önemli filmde rol almış olan Law, "The Talented Mr. Ripley" (1999), "Cold Mountain" (2003), "Closer" (2004), "The Holiday" (2006), "Sherlock Holmes" (2009) ve "Fantastic Beasts" serisi (2016-günümüz) gibi yapımlarda unutulmaz performanslar sergilemiştir. Bu filmlerdeki rolleriyle birçok ödül adaylığı elde etmiş ve beğeni toplamıştır. Jude Law oynadığı filmlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

The Talented Mr. Ripley: Tom Ripley (Matt Damon) adında bir genç, zengin bir adamın oğlu olan Dickie Greenleaf (Jude Law) ile arkadaş olur. Ancak, kıskançlık ve takıntılar Tom'u tehlikeli bir yolculuğa sürükler.

A.I. Artificial Intelligence: İnsan benzeri bir robot olan David (Haley Joel Osment), ailesinin sevgisini kazanmak için insan gibi hissetmeye çalışır. Jude Law, David'e yardım eden Gigolo Joe karakterini canlandırır.

Road to Perdition: Michael Sullivan Jr. (Tyler Hoechlin), babası Michael Sullivan (Tom Hanks) ile birlikte suç dünyasında büyür. Jude Law ise sadist bir suikastçı olan Harlen Maguire rolünü üstlenir.

Cold Mountain: Amerikan İç Savaşı sırasında geçen filmde, birlikten kaçan asker Inman (Jude Law), sevdiği kadın Ada Monroe (Nicole Kidman) ile tekrar bir araya gelmek için zorlu bir yolculuğa çıkar.

Alfie: Alfie Elkins (Jude Law), kadınlarla olan ilişkileriyle tanınan bir flörtördür. Ancak, hayatı ve yaklaşımı değişmeye başlar ve kendi davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Closer: Dört kişinin romantik ve karmaşık ilişkilerini anlatan filmde, Jude Law, Dan karakterini canlandırır. Dan, diğer üç karakter arasında duygusal bir labirente girer. En iyi Jude Law filmleri arasında gösterilir.

Sky Captain and the World of Tomorrow: Bir gazeteci olan Polly Perkins (Gwyneth Paltrow) ile birlikte, dünyayı tehdit eden bir kötü adamı durdurmaya çalışan pilot Sky Captain (Jude Law) macera dolu bir yolculuğa çıkar.

The Holiday: Bu romantik komedide, Law, Kate Winslet'in oynadığı karaktere aşık olan bir yazarı canlandırır.

Sherlock Holmes: Robert Downey Jr. ile birlikte başrolü paylaştığı bu aksiyon-macera filminde, Law, Sherlock Holmes'un sadık dostu Dr. John Watson'ı canlandırır.

The Grand Budapest Hotel: Wes Anderson'ın yönettiği bu komedi-drama filminde Law, Ralph Fiennes'in oynadığı karakterin genç versiyonunu oynar. Jude Law en iyi filmlerinden biridir.

Fantastic Beasts film serisi: Jude Law, Harry Potter evreninde geçen bu seride, genç Albus Dumbledore'u canlandırır. İlk filmi olan "Fantastic Beasts and Where to Find Them" (2016) ile başlayan seride, Law, "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" (2018) ve "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" (2022) filmlerinde de yer aldı.

Jude Law son filmi ise Firebrand isimli yapımdır. En popüler aktörlerden biri olmakla beraber hem sinema hem de tiyatro dünyasında etkileyici bir kariyere sahip olan yetenekli ve sevilen bir oyuncudur.





ÖNERİLEN VİDEO