"The Wolf of Wall Street" (2013): Martin Scorsese'nin yönettiği bu filmde, DiCaprio, Wall Street dolandırıcısı Jordan Belfort'u canlandırarak büyük bir performans sergiliyor.

"Catch Me If You Can" (2002): Steven Spielberg'in yönettiği bu gerçek hayat hikayesine dayanan filmde, DiCaprio, Frank Abagnale Jr. adlı bir dolandırıcıyı canlandırıyor. Ek olarak Leonardo di Caprio'nun en sevilen filmleri arasında yer almaktadır.