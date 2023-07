Ayrıca Marvel Sinematik Evreni'nde Nick Fury karakterini canlandırdığı Avengers serisi ve diğer Marvel filmlerinde de önemli bir rol oynamıştır. Nick Fury olarak Iron Man, Captain America, Thor ve diğer süper kahramanlarla birlikte dünyayı tehdit eden güçlere karşı savaşır. Samuel L. Jackson, aksiyon, gerilim ve suç türünde birçok filmde yer almıştır. "Die Hard with a Vengeance" (1995), "The Negotiator" (1998), "Snakes on a Plane" (2006) gibi yapımlarda güçlü performanslar sergilemiştir. "A Time to Kill" (1996), "The Hateful Eight" (2015), "Kingsman: The Secret Service" (2014) ve "Unbreakable" (2000) gibi diğer önemli filmlerde de unutulmaz roller üstlenmiştir. Samuel Jackson oynadığı filmlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

Die Hard with a Vengeance (1995): Aksiyon filmi serisi "Die Hard"ın üçüncü filmidir. Jackson, Zeus Carver karakterini canlandırır. Film, John McClane (Bruce Willis) ile birlikte teröristlerle mücadele eden bir taksi şoförünün hikayesini anlatır.

The Negotiator (1998): Gerilim filmidir. Jackson, Danny Roman adlı bir polis müfettişini oynar. Film, yanlış bir suçlama sonucu müfettişin kendini rehin alması ve gerçekleri ortaya çıkarmak için mücadelesini konu alır.

Pulp Fiction (1994): Quentin Tarantino'nun yönettiği kara komedi-suç filmidir. Jackson, Jules Winnfield karakterini canlandırır. Film, farklı karakterlerin birbirleriyle kesişen hikayelerini anlatır. Jackson'ın performansı büyük beğeni toplamış ve ona En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne adaylık getirmiştir. Bu anlamda Samuel Jackson en iyi filmleri arasında gösterilmektedir.

Jackie Brown (1997): Tarantino'nun yönettiği suç-dram filmidir. Jackson, Ordell Robbie karakterini oynamaktadır. Film, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla ilgili karmaşık bir planın etrafında döner.

Django Unchained (2012): Tarantino'nun Western filmidir. Jackson, Stephen karakterini canlandırır. Film, kölelik döneminde geçen bir hikayede özgür bir kölenin (Jamie Foxx) intikam yolculuğunu anlatır. Sinema izleyicilerine göre en iyi Samuel Jackson filmlerinden biridir.

Avengers serisi (2012-2019): Marvel Sinematik Evreni'nde Nick Fury karakterini canlandırır. Jackson; Iron Man, Captain America, Thor ve diğer süper kahramanlarla birlikte dünyayı tehdit eden güçlere karşı savaşır. Avengers filmlerinde ve diğer Marvel yapımlarında Fury olarak yer alır.

Snakes on a Plane (2006): Aksiyon-komedi filmidir. Jackson, FBI ajanı Neville Flynn karakterini canlandırır. Film, uçağa yerleştirilen yılanlarla mücadele eden yolcuları anlatır.

Bu liste, Samuel L. Jackson'ın bazı önemli filmlerini içermektedir. Kariyeri boyunca birçok başka unutulmaz karaktere hayat vermiştir ve güçlü oyunculuk becerileriyle sinema dünyasında iz bırakmıştır.

Samuel L. Jackson, etkileyici oyunculuk kariyeri boyunca birçok ödül ve adaylık elde etmiştir. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında bir BAFTA Ödülü'ne aday gösterilmiş ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü'ne adaylık almıştır. Jackson, sahne ve perdede karizmatik duruşu, enerjik performansları ve karakterlerine getirdiği özgünlük ile tanınan sevilen bir aktördür. Sinema dünyasında uzun süre iz bırakmış ve hayranları tarafından saygıyla anılan bir isim haline gelmiştir. Samuel Jackson son filmi ise The Protege şeklindedir.