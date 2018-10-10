En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı'nın en güçlü 10 adayı
10.10.2018 - 09:37 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Oscar adaylarının açıklanmasına aylar olsa da oyunculuk kategorisinde kimlerin aday olabileceği tartışmaları uzun süredir sürüyor. İşte Habertürk sinema yazatı Mehmet Açar'ın haberine göre En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinin en iddialı 10 adayı...
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Oscar adayları 22 Ocak 2019'da açıklanacak. Oylamanın başlamasına daha çok olsa da oyunculuk kategorisinde kimlerin aday olabileceği tartışmaları uzun süredir devam ediyor. Başta eleştirmenler olmak üzere Oscar tahmini yapanların üstünde anlaştığı 15-20 kişilik bir isim listesi var ama en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde “Kesin aday olur” denen oyuncuların sayısı açıkçası çok fazla değil. İşte bu yüzden, yapılan tahminler, genellikle en iyi film dalında Oscar'a aday olabilecek yapımlarda önemli rolleri canlandıran ünlü oyunculara odaklanıyor. İşte en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinin en iddialı 10 adayı...
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Regina King - If Beale Street Could Talk
1971 doğumlu aktris, genç yaşta kamera karşısına geçmiş tecrübeli bir isim. Son yıllarda daha çok televizyona ağırlık veriyor. Sözgelimi, son yılların en sevilen komedi dizilerinden biri olan “The Bing Bang Theory”nin hayranları onu üniversitenin sakin ve sabırlı insan kaynakları müdürü olarak hatırlayabilirler. King, Barry Jenkins'in yönettiği “If Beale Sreet Could Talk” filminde anne Sharon Rivers rolünü canlandırıyor.
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Filmin, festivallerde gösterilmesiyle birlikte Regina King, yardımcı kadın oyuncu kategorisinin favorilerinden biri haline geldi. İlk 5 aday girmesine kesin gözüyle bakan çok kişi var. Dahası, Oscar'ı kazanacağına dair şimdiden bahis oynayanların sayısı da az değil. Uzun lafın kısası, 2019 Regina King'in yılı olabilir.
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Amy Adams – Vice
Seyirciyle henüz buluşmamış, hiçbir festivalde gösterilmemiş, afişi ve fragmanı geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir filmden söz ediyoruz. Ama yönetmeni, konusu ve oyuncularıyla itibarıyla 2019 Oscar'larına şimdiden ağırlığını koymayı başarmış bir film bu... Başkan George W. Bush'un yardımcılığını yapan Dick Cheney'in gerçek hikâyesini anlatan filmde Amy Adams, Dick Cheney'in eşi Lynne Cheney'yi canlandırıyor.
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Kesin bir bilgi olmamasına rağmen, yardımcı kategoride bir rol olduğu düşünülüyor. Amy Adams'ın şimdiden favori adaylar arasında gösterilmesinin nedeni kuşkusuz sahip olduğu yüksek oyunculuk kalitesi... Adams, nitelikli projelerde kendisine verilen fırsatları Oscar adaylığına çevirmesini bilen bir oyuncu. Daha önce 5 kez aday oldu. Altıncı adaylığı kimseyi şaşırtmaz.
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Emma Stone – Sarayın Gözdesi (The Favourite)
Senaryosunu Deborah Davis ve Tony McNamara'nın yazdığı filmde, üç önemli rol ve Oscar adaylıklarında adı geçebilecek üç müthiş oyuncu olduğunu en başından beri herkes biliyor. Kafaları karıştıran asıl nokta, üç aktrisin hangi kategorilerde Oscar'a aday gösterileceği konusu... Çoğunluk, Olivia Colman'ın en iyi kadın oyuncu dalında yarışacağına inanıyor. Emma Stone'un ise yardımcı kategoride aday gösterileceği tahmin ediliyor.
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Filmde, Kraliçe Anne'in gözüne girmeye çalışan genç Abigail'i canlandıran Stone'un filmdeki performansı konusunda kimsenin kuşkusu yok ama 2017'de “La La Land” ile aldığı Oscar nedeniyle Akademi üyelerinin onu göz ardı etme ihtimali yabana atılamaz. Filmekimi gösteriminden sonra seyircilerin sosyal medyada övme yarışına girdiği “Sarayın Gözdesi”, Türkiye'de 8 Şubat'ta, Oscar heyecanının zirveye çıktığı günlerde buluşacak seyircilerle.
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Rachel Weisz – Sarayın Gözdesi (The Favourite)
2006'da “The Constant Gardener” ile en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde Oscar kazanan Rachel Weisz'ın “Sarayın Gözdesi”nde başrollerden birini oynadığı kesin ama çoğunluk, onun yardımcı kategoride aday gösterileceğini tahmin ediyor. 18. yüzyılda geçen filmde Weisz, Marlborough Düşesi Sarah'yı canlandırıyor. Sarah ve genç akrabası Abigail, İngiltere Kraliçesi Anne'in gözdesi olmak için birbirleriyle rekabete giriyorlar.
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İngiltere'nin Fransa'yla savaşta olduğu bu dönemde Kraliçe Anne'in sağlığı bozulurken üç kadın arasındaki ilişkiler giderek karışıyor; iktidar, hırs ve kıskançlıktan güç alan saray entrikalarının öne alınamıyor. Weisz'ın filmde çok iyi olduğu konusunda herkes hemfikir. Yardımcı kategoride Emma Stone'a oranla biraz daha şanslı görüldüğünü belirtelim.
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Nicole Kidman – Boy Erased
Film, Baptist bir rahip olan babası tarafından Kilise destekli “eşcinsellik terapi programı”na katılmak zorunda bırakılan bir genci konu alıyor. Nicole Kidman, filmde Lucas Hedges tarafından canlandırılan gencin annesini oynuyor. Yönetmen Joel Edgerton'un gerçek bir olaydan sinemaya uyarladığı “Boy Erased” filminin Telluride ve Toronto festivallerindeki gösterimlerinin ardından Nicole Kidman gerçekten çok olumlu tepkiler aldı ve yardımcı kadın oyuncu dalının favori isimlerinden biri haline geldi.
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Üstelik Nicole Kidman bu yıl “Destroyer” filmiyle en iyi kadın oyuncu dalının da güçlü adaylarından biri. Kidman'ın bu yıl iki kategoride birden aday olabileceğini düşünenlerin sayısı az değil. Böylesi iyi bir oyuncunun bunu başarması kimseyi şaşırtmaz. Kidman'ın ilk ve tek Oscar'ını 2003'te kazandığını hatırlatalım. Film, Türkiye'de 22 Mart 2019'da gösterime girecek.
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Claire Foy – Ay'da İlk İnsan (First Man)
1984 doğumlu İngiliz aktris filmde Neil Armstrong'un eşi Janet Armstrong'u canlandırıyor. Claire Foy'u “The Crown” adlı popüler TV dizisinden hatırlayabilirsiniz. Orada Kraliçe II. Elizabeth'i canlandırmış, geçen yıl “Breathe” filminde de başrol oynamıştı. Foy, “The Crown” ve “Breathe”de olduğu gibi “Ay'da İlk İnsan”da da eline geçen fırsatı iyi kullandı. Filmin festivallerde gerçekleşen ilk gösterimlerinin ardından yardımcı kadın oyuncu kategorisindeki favori isimlerden biri olmayı başardı.
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Foy'un filmdeki performansı beğeniliyor ama yine de bu kategoride ilk 5'in en güçlü adaylarından biri olduğunu söylemek zor. Akademi üyesi oyuncular, bu kategoride Regina King ve Amy Adams gibi favori isimlerin yanı sıra Nicole Kidman, Emma Stone ve Rachel Weisz gibi adı Oscarlı yıldızlara yönelirse hiç şansı kalmayabilir...
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Margot Robbie – İskoçya Kraliçesi Mary (Mary Queen of Scots)
Avustralya'da yaşayan İskoçya kökenli bir ailenin dört çocuğundan biri olan Margot Robbie'nin sinemadaki yükselişi sürüyor... Daha ilk filmlerinden itibaren, oyunculuğu çok ciddiye aldığını hissetmek mümkündü. Sonuçta, kariyerini çok iyi yönetti, peş peşe nitelikli filmlerde yer aldı ve “Ben, Tonya”yla en iyi kadın oyuncu Oscar'ına aday olmasından sadece bir yıl sonra adı yine Oscar'la anılmaya başlandı.
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Üstelik film henüz hiçbir yerde gösterilmiş değil. Aslına bakarsanız, her şey filme bağlı. Margot Robbie, Kraliçe Elizabeth'i canlandırdığı filmdeki performansıyla bir anda diğer favorilerin önüne geçebilir. Kaldı ki, kimse onun başarısız bir iş çıkaracağını düşünmüyor. Josie Rourke'un yönettiği filmde Robbie, kendisini tahttan indirmeye çalışan kuzeni, İskoçya kraliçesi Mary'ye karşı mücadele ediyor... Film Türkiye'de 1 Şubat'ta gösterime girecek.
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Michelle Yeoh – Crazy Rich Asians
Kevin Kwan'ın aynı adlı çok satan romanından uyarlanan, Jon M. Chu'nun yönettiği “Crazy Rich Asians”, ABD'de 15 Ağustos'ta gösterime girdi ve hem seyirciler hem de eleştirmenlerden olumlu tepkiler aldı. İddialı yapımlar Toronto ve Telluride festivallerinde peş peşe görücüye çıkmadan önce, Oscar tahmin listelerinde sıkça adı anılan bir filmdi.
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Romantik komedi türündeki filmin adını şimdilerde anan çok kimse yok. Ama Michelle Yeoh, yardımcı oyuncu kategorisinde hâlâ şans verilen isimlerden biri. Bir dönem “Kaplan ve Ejderha” (Crouching Tiger, Hidden Dragon) başta olmak üzere oynadığı filmlerle popüler bir isim olan Yeoh'nun aday olması kolay değil ama az da olsa bir şansı olduğu söylenebilir. Son olarak filmin, Türkiye'de sinema salonlarında gösterilmeyeceğini belirtelim.
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Marina de Tavira – Roma
Alfonso Cuaron'un filmi “Roma”'nın çok sayıda adaylıkla Oscar ödüllerine damga vuracağını düşünen çok kimse var. Dolayısıyla, yardımcı kadın oyuncu kategorisinde Meksikalı oyuncu Marina de Tavira'ya şans verenlerin sayısı hiç az değil. De Tavira, “Roma”nın başrol oyuncusu Yalitza Aparicio kadar genç ve yeni bir isim değil.
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1974 doğumlu oyuncu, 20 yıldır kameraların karşısında olan teçcrübeli bir isim... Ama daha çok televizyon dizileriyle tanınıyor. “Roma” onun için kelimenin gerçek anlamıyla bir çıkış filmi... Aslında Oscar'a aday gösterilmesi dahi onun için bir başarı öyküsü olabilir. Neden olmasın? Akademi'nin oyuncu branşının, yeni isimleri aday gösterme konusunda çok tutucu olmadığını biliyoruz.
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Elizabeth Debicki – Dul Kadınlar (Widows)
“Macbeth”, “Kod Adı: U.N.C.L.E.”, “Everest” ve “Galaksinin Koruyucuları 2”... Debicki, bu dört filmde de akılda kalıcı performanslar sergiledi. Biz de ismini aklımızın bir köşesinde tutmaya başladık. Polonyalı bir babayla İrlanda kökenli Avustralyalı bir annenin kızı olan Debicki, Steve McQueen'in yönettiği “Dul Kadınlar”ın (Widows) başroldeki Viola Davis'le birlikte öne çıkan oyuncularından biri...
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Bir soygun sırasında hayatlarının kaybeden eşlerinin ardından bir araya gelen kadınların hikâyesini anlatan filmde Debicki, Alice rolünü canlandırıyor ve iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Oscar'a aday gösterilecek ilk 5 aday arasına girmesi açıkçası zor görünüyor ama yine de adaylık için adı anılan oyunculardan biri. Linda Cardellini (Green Book) ve Sissy Spacek'e (The Old Man and the Gun) şans verenler olduğunu da belirtelim.
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