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Oscar adayları 22 Ocak 2019'da açıklanacak. Oylamanın başlamasına daha çok olsa da oyunculuk kategorisinde kimlerin aday olabileceği tartışmaları uzun süredir devam ediyor. Başta eleştirmenler olmak üzere Oscar tahmini yapanların üstünde anlaştığı 15-20 kişilik bir isim listesi var ama en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde “Kesin aday olur” denen oyuncuların sayısı açıkçası çok fazla değil. İşte bu yüzden, yapılan tahminler, genellikle en iyi film dalında Oscar'a aday olabilecek yapımlarda önemli rolleri canlandıran ünlü oyunculara odaklanıyor. İşte en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinin en iddialı 10 adayı...