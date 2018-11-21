En iyisinden en kötüsüne Çağan Irmak filmleri

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Açıkçası, fantastik bir film olarak doyurucu olamıyor. Derin düşüncelerle dolu bir dram olarak da pek etkileyici değil ama yine de içi boş bir film olmadığı kesin. Yıllar sonra akılda en çok kalan yanıysa fantastik masal sahneleri... “Babam ve Oğlum”un kazandığı büyük başarı olmasa belki hiçbir zaman hayata geçirilemeyecek bir projeydi. İkibinli yıllar Türk sinemasının en tuhaf ve benzersiz filmlerinden biri...