Dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk 4 rotasından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 sezonunun ilk seferine başladı. Böylelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi için sezon açılmış oldu. Doğu Ekspresi turunun başlamasıyla birlikte, bilet fiyatlarının ne kadar olduğu ve biletin nasıl alınacağı tur meraklıları tarafından gündeme geldi. Masalsı tur için 2022-2023 sezonu bilet fiyatları ise belli oldu.