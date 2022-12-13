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En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

Sadece bir yolculuktan ibaret olmayan, dünyanın en iyi tren rotalarının arasında bulunan Doğu Ekspresi bu seneki seferlerine başladı. Her yıl binlerce yolcunun inanılmaz anlar yaşamasına olanak sağlayan ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

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  • En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

    Dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk 4 rotasından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 sezonunun ilk seferine başladı. Böylelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi için sezon açılmış oldu. Doğu Ekspresi turunun başlamasıyla birlikte, bilet fiyatlarının ne kadar olduğu ve biletin nasıl alınacağı tur meraklıları tarafından gündeme geldi. Masalsı tur için 2022-2023 sezonu bilet fiyatları ise belli oldu.
  • En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

    2022-2023 DÖNEMİ TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ BAŞLADI!

    Ankara'dan hareket ederek Kars'a giden Turistik Doğu Ekspresi treni toplamda 1300 kilometrelik bir turu tamamlıyor. Bu tur ortalama olarak 26 saat kadar sürüyor. Birçok turistik yerden geçerek yolunu tamamlayan Doğu Ekspresi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı halinde.
  • En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

    2022-2023 dönemi seferleri 12 Aralık itibariyle başladı. Bu seneki Turistik Doğu Ekspresi seferleri Ankara'dan 20 Mart 2023'e kadar, Kars'tan ise 22 Mart 2023'e kadar yapılacak.
  • En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

    Bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 döneminde 86 seferde 13 bin 760 yolcu taşıyacak. Yolculardan büyük ilgi gören Turistik Doğu Ekspresi, ilk seferine 29 Mayıs 2019'da başlamıştı. 2021-2022 döneminde 62 sefer gerçekleştirdi ve toplam 13 bin 544 yolcu taşıdı. Bu sene trenin daha fazla sefer yapması planlanıyor.
  • En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

    Doğu Ekspresi yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor. Yolcularına ise unutulmaz anlar yaşatıyor. Turistik Doğu Ekspresine rağbet bu sene de oldukça fazla. Yolcular çoğu zaman bilet bulmakta zorlanıyor.
  • En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

    DOĞU EKSPRESİ TURU

    Turistik Doğu Ekspresi seferine Ankara'dan başlıyor ve Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'a uğrayarak seferini Kars'da noktalıyor. Tren, Ankara'dan çarşamba ve cuma günleri, Kars'dan ise cuma ve pazar günleri hareket ediyor. Trenin bilet fiyatları ise standart doğu ekspresine göre daha yüksek.
  • En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

     

    Ankara’dan Çarşamba ve cuma günleri saat 15.55’te,

    Kars’tan ise cuma ve Pazar günleri saat 22.20’de hareket edecek olan masalsı yolculukta tamamı yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars - Ankara arasındaki yolculuğun tek yönünü yaklaşık 32 saatte tamamlıyor.
  • En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

    TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE KADAR?

    Trenin biletleri ise seyahat tarihinden 30 gün önce satışa sunuluyor.
  • En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

    2022-23 sezonunda Turistik Doğu ekspresi bilet fiyatları yataklı kompartıman için 3 bin 100 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyat iki kişi veya tek kişi için fark etmiyor.
  • En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

    Doğu ekspresinde ise örtülü kuşetli vagon fiyatı kişi başı 339 TL.

    Standart pulman fiyatı ise 189 TL.
  • En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

    YATAKLI VAGON NEDİR?

    Turistik Doğu Ekspresi'nin tamamı yataklı vagonlardan oluşurken Doğu Ekspresi'nde artık yataklı vagon bulunmuyor. İçinde bir dolap ve lavabo olan yataklı vagonlarda iki kişi seyahat edebiliyor.
  • En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

    ÖRTÜLÜ KUŞETLİ VAGON NEDİR?

    Örtülü kuşetli vagonlarda dört kişi seyahat ediyor. Karşılıklı koltuklar açıldığında 4 adet ranza tipi yatak oluyor. Bu koltukların ortasında bir adet katlanabilir masa bulunuyor.
  • En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

    DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

    Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi biletleri, seyahat tarihinden 30 gün önce satışa sunuluyor.
  • En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

    Biletler, TCDD online e-bilet sistemi ya da mobil uygulama üzerinden alınabilir.

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