En kolay o ülkelerde iş yapılıyor - haberler

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Dünya Bankası, 190 ekonomideki regülasyonları karşılaştırarak İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ne yer verdiği 'Doing Business' raporunu yayınladı. Raporda yer alan bilgilere göre, gelişmekte olan ülkeler, iş yapma kolaylığı konusunda gelişmiş ekonomileri yakalamaya başladı.

Raporda, iş yapma kolaylığı sağlayan ülkelerde yeni bir şirket kurmak için mülk sahibi olma, izin alma kolaylığı, yatırımcı koruması, sınır ötesi ticaret, vergiler ve e-kayıt gibi konuların ileri seviyede olduğu belirtildi.

Tüm bunlara rağmen, araştırmaya konu olan ülkelerde iflas konusunun en az reform yapılan alan olduğu da yine araştırmada dikkat çekilen konulardan biri oldu.

AFRİKA'DAN 2 ÜLKE İLK 50'DE

Raporda öne çıkan başlıklar arasında ise, dünyada 115 ülkenin iş yapma kolaylığı sağladığı, son yıllarda bu konuda en çok ilerleme kaydeden ülkelerin başında ise Suudi Arabistan, Ürdün, Togo, Bahreyn, Tacikistan, Pakistan, Kuveyt, Hindistan ve Nijerya'nın bulunması yer alıyor.

İş yapma kolaylığı sağlayan ilk 50 ülke arasında Afrika'dan sadece 2 ülkenin yer almasına karşın, Latin Amerika'dan hiç bir ülkenin dahil olmadığı da raporda vurgulanıyor.

İLK SIRADA YENİ ZELANDA, SONDA SOMALİ VAR

Dünya Bankası'nın raporunda, ülkelerdeki iş yapma kolaylığının ölçüm metodu da paylaşılıyor. Buna göre, iş yapma kolaylığının ölçümünde, şirket kurma, ofis açma, sermayeye erişim, vergi ödeme, dış ticaret ve devlet ihalesi gibi süreçlerin yönetilmesi, kontrat şartlarını uygulama ve yatırımcı koruması gibi ölçekler kullanılıyor.

Tüm bunlara göre hazırlanan ve 190 ülkenin yer aldığı listenin ilk sırasında Yeni Zelanda yer alırken, listenin son sırasında ise Somali bulunuyor.

Singapur, Hong Kong, Danimarka, Güney Kore, ABD, Gürcistan, İngiltere, Norveç ve İsveç ilk 10'da yer alan diğer ülkeler olarak dikkat çekiyor.

Listenin 32'inci sırasında kendine yer bulan Türkiye ise, Rusya, Japonya, İspanya, Çin ve Fransa'nın hemen altında, Azerbaycan, İsrail, İsviçre, Slovenya'nın ise üstünde yer alıyor.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Raporda Türkiye hakkında yer alan açıklamalarda, tapu sicil işlemlerini kolaylaştırılması övüldü. Buna göre, Türkiye'nin tapu harçlarını geçici bir süreliğine daha ucuz hale getirdiği ve vergi değerlendirmesi için harcanan süreyi de azaltarak tapu sicil işlemlerini hızlandırdığı kaydedildi.

Ayrıca, Türkiye'nin belirli sermaye yatırımlarına KDV muafiyeti getirmesinin de vergi ödemeyi kolaylaştırdığı vurgulandı.