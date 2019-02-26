1 | 23

Ortalama yaşam beklentisi, çevresel faktörler, sigara kullanımı ve obeziteyle mücadele gibi farklı kriterlerin dikkate alınarak hazırlandığı ve 169 ülkeyi kapsayan 'En Sağlıklı Ülkeler Endeksi' listesinde, İspanya birinci sırada yer alırken, Türkiye ise 51'inci oldu. İşte dünyanın en sağlıklı ülkeleri...