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        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER LİSTESİ 15 TEMMUZ 2025: Deprem mi oldu? Biraz önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Son depremler listesi 15 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, son dönemde ülke genelinde sık sık deprem meydana geliyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremler beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle tedirginlik yaratıyor. Peki, deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 15 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 07:30 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:13
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        Deprem mi oldu sorusu 15 Temmuz Salı günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ülke genelinde meydana gelen depremleri saniye saniye kayıt altına alıyor. Bulunduğu yerde ve çevre illerde deprem olup olmadığını merak edenler, son depremler listesine bakarak irili ufaklı tüm sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini öğrenebiliyor. Peki, 15 Temmuz Salı bugün deprem oldu mu, en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

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        MALATYA'DA DEPREM

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde saat 15.49'da 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.01 kilometre altında oldu.

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        EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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