7 Mart 2026 son depremler listesi: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük deprem Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Merkez üssü Elbistan olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 7 Mart 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 7 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.37’de merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, zeminden 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.
7 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3,0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;
2026-03-07 06:37:20 38.15861 37.46778 7.0 ML 3.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.