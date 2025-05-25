En yeşil rotada artık Türkiye de var

Sürdürülebilir turizm alanındaki kararlılığını son yıllarda uluslararası ölçekte attığı adımlarla gösteren Türkiye, bu alandaki liderliğini bir kez daha tescilledi.

İngiltere merkezli, dünyanın en köklü bağımsız seyahat dergilerinden Wanderlust, 2025 yılına dair hazırladığı “Travel Green List” seçkisinde Türkiye’ye de yer verdi.

Her yıl hazırlanan bu özel liste; çevre dostu, sorumlu ve sürdürülebilir turizm politikalarıyla öne çıkan ülkeleri, bölgeleri, şehirleri ve kuruluşları kapsıyor.

Türkiye’nin 2025 yılı listesinde yer alması, sürdürülebilir turizmdeki liderlik iddiasının uluslararası alanda bir kez daha teyit edilmesini sağladı.

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DÜNYANIN EN ÇEVRECİ REHBERİ TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Seyahat yayıncılığı alanında 32 yıldır faaliyet gösteren Wanderlust, Birleşik Krallık’ın en köklü bağımsız seyahat dergisi olarak biliniyor.

Yalnızca gezi tutkunlarının değil, global turizm profesyonellerinin de yakından takip ettiği saygın bir yayın haline gelen Wanderlust, çevreci destinasyonlar konusunda uluslararası düzeyde referans kabul ediliyor.

Derginin 2024 medya kitine göre Wanderlust’ın toplam basılı ve dijital tirajı 153 bin 504’e ulaşıyor.

İngiltere merkezli yayın, Avrupa’dan Amerika’ya, Okyanusya’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada etkili bir okuyucu kitlesine sahip. Türkiye’nin Travel Green List’e dahil edilmesi ise çevre dostu turizm vizyonunun dünya çapında karşılık bulduğunu bir kez daha kanıtlıyor. NEMRUT, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUNUN SİMGESİ OLUYOR Türkiye’ye ayrılan özel sayfada, ülkemizin sürdürülebilir turizmdeki liderliğine dikkat çekilirken UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı da dikkat çeken destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. REKLAM Görkemli heykelleriyle Nemrut, yalnızca kültürel bir değer değil; aynı zamanda Türkiye’nin çevreye duyarlı yönetim anlayışının da görsel simgesi olarak tam sayfa yer buluyor. Bu vurguyla birlikte, Türkiye’nin 21 Dünya Mirası alanında yürüttüğü sürdürülebilir koruma çalışmaları da uluslararası ölçekte takdir görüyor. 2025 SEÇKİSİNDE NELER VAR? Wanderlust’ın “Travel Green List” sayısı yalnızca ülkeleri sıralamakla kalmıyor; aynı zamanda çevre dostu oteller, sıfır atık girişimleri, doğaya saygılı rehber turları ve ekoturizme dair örnek uygulamaları da tanıtıyor.