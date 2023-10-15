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        'Ender Merter ile Reklam Arkası'na ödül

        Bloomberg HT'de yayınlanan ve sunuculuğunu Ender Merter'in üstlendiği 'Reklam Arkası' programı 'Yılın İletişim ve Pazarlama Programı' ödüle layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 16:34 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:34
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        'Ender Merter ile Reklam Arkası'na ödül
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        Bloomberg HT'de ekrana gelen 'Ender Merter ile Reklam Arkası' programı 100'üncü Yıl Marka Ödülleri’nde 'Yılın İletişim ve Pazarlama Programı' seçildi.

        Ödülü, Ender Merter'in oğlu Tankut Merter aldı. Ender Merter, duygularını "Tam bir sevda serüveni 'Reklam Arkası'nın 12 yıllık hikâyesi. 700 programı aşkın canlı yayın ve 12 senede alınan 23 televizyon ödülü. Sektörel olarak pek örneği olmayan bir başarı serüveni. İstikrar sürdürebilirlik ve güven bunların başında geliyor. Tabii ki bu bir ekip işi. Bloomberg ekibi, onlarla olan sinerji bu başarının örneklerinden biri. Ayrıca bu yıl çok önemli. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100'üncü Yıl Markaları Ödülleri'nde yılın 'İletişim ve Pazarlama Programı' ödülünü almak bir onur. Bu ödülü benim adıma almak aynı ekipten olan oğlum Tankut Merter’e nasip oldu. Bir yılı aşkın süredir 'Reklam Arkası Ekstra' programı ona emanet. Ödüller almak güzel, böylesine anlamlı bir Cumhuriyet'in 100'üncü yılında daha da önem kazanıyor. Burada tüm markalarımıza, ajanslarımıza, halkla ilişkiler ajanslarına, Luna ve Ratel Medya'ya destekleri için teşekkür ediyorum" sözleriyle dile getirdi.

        Ender Merter'in oğlu Tankut Merter
        Ender Merter'in oğlu Tankut Merter
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ender Merter ile Reklam Arkası
        #Bloomberg HT
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