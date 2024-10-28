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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Endonezya iPhone 16 satışını yasakladı - Teknoloji Haberleri

        Endonezya iPhone 16 satışını yasakladı

        Endonezya Apple'in son modeli iPhone 16'nın modellerinin ülkede satılmasını ve kullanılmasını yasakladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 10:32 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:32
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        Endonezya'da iPhone 16 yasaklandı
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        Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya, Apple’ın ülkeye yönelik yatırım vaatlerini yerine getirmemesi nedeniyle iPhone 16 serisinin ülkedeki satışını ve kullanımını yasakladı.

        TAAHHÜDÜN ALTINDA KALDI

        Sanayi Bakanlığı ekim ayının başlarında Apple'ın Endonezya'ya sadece 1,5 trilyon rupi (95 milyon dolar) yatırım yaptığını, bunun da 1,7 trilyon rupilik taahhüdünün altında olduğunu söyledi.

        Apple, Endonezya'daki ilk 6 akıllı telefon markasının dışında yer alsa da, ülke büyüme potansiyeline sahip. 1 trilyon dolarlık ekonomide 350 milyondan fazla aktif cep telefonu var; bu, hükümet verilerine göre ülkenin 270 milyonluk nüfusundan çok daha fazla.

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