Endonezya'da yanardağda patlama: 7 kasaba tahliye edildi
Endonezya'nın kuzeyindeki İbu dağında volkanik patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgedeki 7 kasabanın tahliye edildiği duyuruldu.
Giriş: 19.05.2024 - 12:19 Güncelleme: 19.05.2024 - 12:19
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Ülkenin Kuzey Maluku bölgesinde bulunan İbu dağında volkanik patlama meydana geldi.
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Yetkililer, patlama sonrası 7 kasabanın tahliye edildiğini açıkladı.
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Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikelerin Azaltılması Merkezi (PVMBG), dün meydana gelen ilk patlamada yanardağdan çıkan kül bulutunun 4 bin metreye ulaştığı ifade edildi.