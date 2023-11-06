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        Haberler Magazin Endüstri Günleri ‘VisionIST’ 5'nci yılında sektörü buluşturuyor

        Endüstri Günleri ‘VisionIST’ 5'nci yılında sektörü buluşturuyor

        Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında, 18-22 Kasım 2023 tarihleri arasında, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı ve iletişim toplantılarının düzenlendiği VisionIST, 5'nci yılında Beyoğlu Metrohan'da gerçekleşecek

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        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:44
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        Endüstri Günleri 'VisionIST' 5'nci yılında sektörü buluşturuyor
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        Bu sene VisionIST, sektörün önde gelen profesyonelleri ile sinemacıları atölye çalışmaları, ustalık sınıfları, paneller ve söyleşilerle bir araya getirecek ve sektör temsilcileri için özel bir platform sunacak.

        Emin Alper, Yolande Zaubermann ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun Ustalık Sınıfları, Armağan Lale, Ali Vatansever, Anna Maria Aslanoğlu, İpek Erden, Beste Yamalıoğlu’nun yapımın farklı alanlarına dair gerçekleştireceği konuşmaları ve atölyeleri, Eniz Rıza Sakızlı ve Deniz Tortum ile belgesel sinema üzerine konuşmaları, Ceylan Özgün Özçelik ve Tunç Şahin’in yönetmenlik üzerine atölyesi, Yunus Ozan Korkut, Deniz Şaşmaz Oflaz, Berkay Ateş, Yamaç Okur, Erdem Şenocak gibi isimlerin ele alacağı analiz etkinlikleri, Julie Rousson ve Yorgos Zois ile Clermont Ferrand ve Drama Shorts gibi önemli festivallerin temsilcileri ile buluşma etkinlikleri ve daha fazlasıyla VisionIST, 5 gün boyunca konuklarını ağırlayacak.

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        Metrohan Beyoğlu'nda gerçekleşecek etkinliklerin takvimi ise şöyle:

        18 KASIM CUMARTESİ

        ● 13.00 - 13.30

        Açılış: USCFF Bir Festival’in Öyküsü

        Konuşmacılar Prof. Dr. Bengi Semerci, Franck Finance-Madureira

        Etkinlik Dili Türkçe, İngilizce

        ● 13.30 - 14.30

        Ustalık Sınıfı: Yolande Zauberman

        Konuşmacı Yolande Zauberman

        Moderatör Franck Finance-Madureira

        Etkinlik Dili Türkçe, İngilizce

        ● 14.45 - 15.40

        Panel: Edebiyattan, Sinemaya Orlando!

        Konuşmacılar Anna Margarita Albelo, Şenay Kara, Bulut Sezer

        Moderatör Franck Finance-Madureira

        Etkinlik Dili Türkçe, İngilizce

        ● 16.00 - 16.45

        Konuşmalar: Türkiye’de Yabancı Yapımlarla İş Birliği

        Konuşmacılar İpek Erden, Beste Yamalıoğlu

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        Moderatör Berfin Demirat

        Etkinlik Dili Türkçe

        ● 17.00 - 18.00

        Analiz: Magarsus

        Konuşmacılar Yunus Ozan Korkut, Berkay Ateş, Deniz Şaşmaz Oflaz, Yamaç Okur

        Moderatör İzlem Oktay

        Etkinlik Dili Türkçe

        19 KASIM PAZAR

        ● 12.30 - 13.15

        Atölye Filmimi Nasıl Çekerim: Yapımcılık

        Konuşmacı Anna Maria Aslanoğlu

        Etkinlik Dili Türkçe

        ● 13.30 - 14.30

        Analiz: Oyunculuk

        Konuşmacı Erdem Şenocak

        Moderatör İpek Erden

        Etkinlik Dili Türkçe

        ● 14.45 - 15.45

        Panel: Sinemada İfade Özgürlüğü

        Konuşmacılar F. Serkan Acar Film koop, Damla Kırkalı Sinema, Reklam, Dizi ve Tv Programı

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        Çalışanları Sendikası, Emre Yetim Oyuncular Sendikası

        Moderatör Lalehan Öcal

        Etkinlik Dili Türkçe

        ● Saat: 16.00 - 16.45

        Ustalık Sınıfı: Ayşenil Şamlıoğlu

        Konuşmacı Ayşenil Şamlıoğlu

        Moderatör Prof. Dr. Bengi Semerci

        Etkinlik Dili Türkçe

        ● Saat: 17.00 - 18.00

        Ustalık Sınıfı: Emin Alper

        Konuşmacı Emin Alper

        Moderatör İrem Akbal

        Analiz: Kurak Günler

        Etkinlik Dili Türkçe

        20 KASIM PAZARTESİ

        ● Saat: 12.30 - 13.15

        Konuşmalar İran ve Türkiye Modernleşmesinin Beyaz Perdeye Yansıması (1965-80)

        Konuşmacı Farhad Eyvazi

        Moderatör Makbule Aras

        Etkinlik Dili Türkçe

        ● Saat: 13.30 - 14.30

        Atölye Filmimi Nasıl Çekerim: Belgesel

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        Konuşmacı Deniz Tortum

        Etkinlik Dili Türkçe

        ● Saat: 14.45 - 15.45

        Konuşmalar Belgeselle Tanışma

        Konuşmacı Enis Rıza Sakızlı

        Moderatör Soner Sert

        Etkinlik Dili Türkçe

        ● Saat: 16.00 - 16.45

        Atölye Filmimi Nasıl Çekerim: Yönetmenlik

        Konuşmacılar Ceylan Özgün Özçelik, Tunç Şahin

        Etkinlik Dili Türkçe

        21 KASIM SALI

        ● Saat: 12.30 - 14.30

        Atölye Proje Dosyası Hazırlama ve Pitching

        Konuşmacılar Armağan Lale, Ali Vatansever

        Etkinlik Dili Türkçe

        ● 14.45 - 15.45

        Atölye Dağıtım

        Konuşmacılar Said Aksoy Başka Sinema, Mert Eraslan MUBI

        Etkinlik Dili Türkçe

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        ● 16.00 - 16.45

        Konuşmalar Festivallerle Tanışma: Clermont-Ferrand Uluslararası Film Festivali

        Konuşmacı Julie Rousson

        Moderatör Burcu Aykar

        Etkinlik Dili İngilizce

        22 KASIM ÇARŞAMBA

        ● 12.30 - 13.15

        Analiz Kısa Film Yapmak

        Konuşmacılar Barış Kefeli, Cansu Menlikli, Kasım Ördek, Nükhet Taneri, Özgürcan Uzunyaşa

        Moderatör Onur Güler

        Etkinlik Dili Türkçe

        ● 13.30 - 14.30

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