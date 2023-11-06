Endüstri Günleri ‘VisionIST’ 5'nci yılında sektörü buluşturuyor

Bu sene VisionIST, sektörün önde gelen profesyonelleri ile sinemacıları atölye çalışmaları, ustalık sınıfları, paneller ve söyleşilerle bir araya getirecek ve sektör temsilcileri için özel bir platform sunacak.

Emin Alper, Yolande Zaubermann ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun Ustalık Sınıfları, Armağan Lale, Ali Vatansever, Anna Maria Aslanoğlu, İpek Erden, Beste Yamalıoğlu’nun yapımın farklı alanlarına dair gerçekleştireceği konuşmaları ve atölyeleri, Eniz Rıza Sakızlı ve Deniz Tortum ile belgesel sinema üzerine konuşmaları, Ceylan Özgün Özçelik ve Tunç Şahin’in yönetmenlik üzerine atölyesi, Yunus Ozan Korkut, Deniz Şaşmaz Oflaz, Berkay Ateş, Yamaç Okur, Erdem Şenocak gibi isimlerin ele alacağı analiz etkinlikleri, Julie Rousson ve Yorgos Zois ile Clermont Ferrand ve Drama Shorts gibi önemli festivallerin temsilcileri ile buluşma etkinlikleri ve daha fazlasıyla VisionIST, 5 gün boyunca konuklarını ağırlayacak.

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Metrohan Beyoğlu'nda gerçekleşecek etkinliklerin takvimi ise şöyle:

18 KASIM CUMARTESİ ● 13.00 - 13.30 Açılış: USCFF Bir Festival’in Öyküsü Konuşmacılar Prof. Dr. Bengi Semerci, Franck Finance-Madureira Etkinlik Dili Türkçe, İngilizce ● 13.30 - 14.30 Ustalık Sınıfı: Yolande Zauberman Konuşmacı Yolande Zauberman Moderatör Franck Finance-Madureira Etkinlik Dili Türkçe, İngilizce

● 14.45 - 15.40 Panel: Edebiyattan, Sinemaya Orlando! Konuşmacılar Anna Margarita Albelo, Şenay Kara, Bulut Sezer Moderatör Franck Finance-Madureira Etkinlik Dili Türkçe, İngilizce ● 16.00 - 16.45 Konuşmalar: Türkiye’de Yabancı Yapımlarla İş Birliği Konuşmacılar İpek Erden, Beste Yamalıoğlu REKLAM Moderatör Berfin Demirat Etkinlik Dili Türkçe

● 17.00 - 18.00 Analiz: Magarsus Konuşmacılar Yunus Ozan Korkut, Berkay Ateş, Deniz Şaşmaz Oflaz, Yamaç Okur Moderatör İzlem Oktay Etkinlik Dili Türkçe 19 KASIM PAZAR ● 12.30 - 13.15 Atölye Filmimi Nasıl Çekerim: Yapımcılık Konuşmacı Anna Maria Aslanoğlu Etkinlik Dili Türkçe

● 13.30 - 14.30 Analiz: Oyunculuk Konuşmacı Erdem Şenocak Moderatör İpek Erden Etkinlik Dili Türkçe

● 14.45 - 15.45 Panel: Sinemada İfade Özgürlüğü Konuşmacılar F. Serkan Acar Film koop, Damla Kırkalı Sinema, Reklam, Dizi ve Tv Programı REKLAM Çalışanları Sendikası, Emre Yetim Oyuncular Sendikası Moderatör Lalehan Öcal Etkinlik Dili Türkçe

● Saat: 16.00 - 16.45 Ustalık Sınıfı: Ayşenil Şamlıoğlu Konuşmacı Ayşenil Şamlıoğlu Moderatör Prof. Dr. Bengi Semerci Etkinlik Dili Türkçe

● Saat: 17.00 - 18.00 Ustalık Sınıfı: Emin Alper Konuşmacı Emin Alper Moderatör İrem Akbal Analiz: Kurak Günler Etkinlik Dili Türkçe

20 KASIM PAZARTESİ ● Saat: 12.30 - 13.15 Konuşmalar İran ve Türkiye Modernleşmesinin Beyaz Perdeye Yansıması (1965-80) Konuşmacı Farhad Eyvazi Moderatör Makbule Aras Etkinlik Dili Türkçe ● Saat: 13.30 - 14.30 Atölye Filmimi Nasıl Çekerim: Belgesel REKLAM Konuşmacı Deniz Tortum Etkinlik Dili Türkçe ● Saat: 14.45 - 15.45 Konuşmalar Belgeselle Tanışma Konuşmacı Enis Rıza Sakızlı Moderatör Soner Sert Etkinlik Dili Türkçe

● Saat: 16.00 - 16.45 Atölye Filmimi Nasıl Çekerim: Yönetmenlik Konuşmacılar Ceylan Özgün Özçelik, Tunç Şahin Etkinlik Dili Türkçe

21 KASIM SALI ● Saat: 12.30 - 14.30 Atölye Proje Dosyası Hazırlama ve Pitching Konuşmacılar Armağan Lale, Ali Vatansever Etkinlik Dili Türkçe

● 14.45 - 15.45 Atölye Dağıtım Konuşmacılar Said Aksoy Başka Sinema, Mert Eraslan MUBI Etkinlik Dili Türkçe REKLAM

● 16.00 - 16.45 Konuşmalar Festivallerle Tanışma: Clermont-Ferrand Uluslararası Film Festivali Konuşmacı Julie Rousson Moderatör Burcu Aykar Etkinlik Dili İngilizce

22 KASIM ÇARŞAMBA ● 12.30 - 13.15 Analiz Kısa Film Yapmak Konuşmacılar Barış Kefeli, Cansu Menlikli, Kasım Ördek, Nükhet Taneri, Özgürcan Uzunyaşa Moderatör Onur Güler Etkinlik Dili Türkçe

● 13.30 - 14.30