Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Resmi Devlet Televizyonu AZTV'de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin dünyaya örnek olduğunun altını çizen Bayraktar, "Özellikle Avrupa'nın doğalgaz arz güvenliği için burada geliştirdiğimiz projeler büyük önem taşıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile dünyada daha dengeli bir petrol arzı için bu hattan akan, günlük 700 bin varillik petrolün dünya pazarına gitmesi önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, söz konusu iş birliğinin bir parçası olan TANAP ve TAP boru hatlarıyla Hazar Denizi'nden ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşıyan hatların altyapısının 32 milyar metreküplük kapasiteyle inşa edildiğini belirterek, Azerbaycan'ın 2027'ye kadar Avrupa'ya ihraç ettiği gaz miktarını 2 katına çıkarma hedefine yönelik altyapının hazır olduğunun altını çizdi.

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"TÜRKİYE OLARAK ÇOK BÜYÜK BİR DOĞALGAZ PAZARIYIZ"

Hazar Denizi'nde gaz üretimi için yapılacak yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu konuda elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Türkiye olarak çok büyük bir doğalgaz pazarıyız. Önümüzdeki 15 yıl Azerbaycan'dan gelebilecek ilave kapasiteleri alabilecek iç piyasamız mevcut. Türkiye, sanayisi ve ekonomisi büyüyen, nüfusu artan bir ülke. Uzun dönemli bir alımla alakalı taahhüt konusunda kendimize güveniyoruz. Bunu Azerbaycan'daki ilgili muhataplarımıza, SOCAR'a uzun yıllardır defaatle söylüyoruz. Avrupa Birliği de bu noktada kararını olgunlaştırdığında TANAP'ın bu anlamda tam kapasite çalışması da mümkün olacak." Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'yla iki ülke arasındaki boru hatlarına yenisinin eklendiğinin altını çizerek, "Türkiye üzerinden Nahçıvan'a ve oradaki yaşayan kardeşlerimize 30 yıl boyunca doğalgaz tedariki yapabilecek altyapıyı tesis etmiş olduk" dedi. REKLAM 4. Azerbaycan Türkiye Enerji Forumu'nun eylülde İzmir'de gerçekleşmesinin planlandığı bilgisini paylaşan Bayraktar, forumun enerjiyle ilgili tüm konuların masaya yatırılması, hükümetler arası görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve yurt dışından iki ülkeye yatırım yapmayı planlayan firmaların davet edilmesi açısından önem arz ettiğini vurguladı.