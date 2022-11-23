Enerjinin amiral gemisinde ne oluyor?

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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu İş Yatırım Araştırma Direktörü Emre Sezan oluyor. Sorsa İstanbul'da büyük ralli sürerken bu yükselişte büyük pay sahibi enerji şirketlerinin masaya yatırıldığı programda özellikle enerjinin amiral gemisi Tüpraş ve enerji deyince akla ilk gelen Sabancı Holding masaya yatırılıyor.

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin enerji sektörüne şimdiye kadarki etkilerinin değerlendirildiği programda enerjide yılın ilk üç çeyreğindeki görünüm ele alınarak bu alanda önemli bilanço kalemleri ve rasyoları irdeleniyor.

İLK ÜÇ AYDA NELER OLDU?

Enerjinin amiral gemisi Tüpraş ve enerji ağırlıklı bir holding olan Sabancı Holding’de yılın ilk üç ayında görünümün değerlendirildiği programda iki devin gelecek dönem beklentileri paylaşılıyor. Sektörün kar ve zarar rakamlarında ana etmenlerin neler olduğu ve bu faktörlerin yılın geri kalanında nasıl hareket edeceği beklentilerinin paylaşıldığı programda yatırımcının enerji hisseleri seçerken nelere dikkat etmesi gerektiği de dile getiriliyor.

FİYAT UCUZ MU PAHALI MI?

Sezan programda Tüpraş ve Sabancı Holding'in fiyat/kazanç oranı, piyasa değeri/defter değeri gibi rasyolarını paylaşarak bu rasyolara göre bugün gelinen noktada hisselerin ucuz mu pahalı mı olduğuna dair görüşlerini de açıklıyor. Bu hisselerin BİST 100 endeksine göre şimdiye kadar nasıl hareket ettiği ve yabancı oranları da programda aktarılıyor.