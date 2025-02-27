Enerjisa'nın faaliyet geliri 41 milyar lirayı aştı

Enerjisa Enerji, 2024 mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre firma 2024 yılı faaliyet gelirini geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak 2,2 milyar TL yükselterek 41,2 milyar TL’ye ulaştırdı.

REKLAM

Firmadan yapılan açıklamaya göre Enerjisa Enerji ana faaliyet alanlarından Dağıtım iş kolunda, 2024 yılında, 13 milyar TL’yi aşan bir yatırım gerçekleştirdi.

Düşük enerji fiyatları sebebiyle elektrik perakende satış alanında beklentiye paralel olarak kârlılıkta düşüş yaşayan şirket, diğer yandan düzenlemeye tabi ve serbest piyasalardaki satış hacmini sırasıyla %7 ve %32 artırdı.

Müşterilerine güneş enerjisi santrali kurulumu yapan şirket, tamamladığı projeler sonucunda güneş enerjisi kurulu gücünün artırılmasıyla birlikte 2023 yılında 1,5 milyar TL olan brüt kârını 2024 yılında 5,9 milyar TL'ye yükseltti. Güneş enerjisi santrali projelerinin yıllık kurulu kapasitesi yaklaşık yüzde 250 artışla 102,4 MWp'ye ulaştı. Enerjisa Enerji’nin yüzde 100 iştiraki Eşarj'ın 2023 yılında 1.780 olan şarj soketi sayısı yüzde 44 artışla 2.563’e ulaştı.

REKLAM

"ALTYAPI YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye’nin enerji dönüşümünün özel sektördeki itici gücü olarak, sürdürülebilir enerji ve altyapı yatırımlarına olan bağlılıklarını bir kez daha kanıtladıklarını belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “İş kollarımızdaki başarılar, Türkiye’nin enerji güvenliği ve sürdürülebilirliği hedeflerine olan katkımızı da gösteriyor. Enerjisa Enerji olarak dağıtım iş kolundaki altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, Müşteri Çözümleri şirketimiz ile 102,4 MWp’ye ulaşan Güneş enerjisi santrali kurulu gücümüz ile yenilenebilir enerji yatırımlarımızı ve enerji verimliliği projelerimizi de sektöre liderlik ederek genişletiyoruz. Güneş enerjisi ve e-mobilite gibi alanlarda elde ettiğimiz önemli başarılar, enerji sektöründe çevresel duyarlılığı artırma ve karbon ayak izini azaltma yönündeki stratejik adımlarımızdan biri olmanın yanı sıra, en önemli ithalat kalemi enerji olan Türkiye için de oldukça elzem. Bizler, enerjide dönüşümünü sağlamanın sadece finansal başarılarla değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorumluluklarla mümkün olduğuna inanıyoruz. Çevik ve yenilikçi yaklaşımlarımız sayesinde, Türkiye’nin enerji geleceğine katkıda bulunmayı ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdüreceğiz. Gelecekte de ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yalnızca bugünün değil, yarının da enerji şirketi olarak, Daha İyi Bir Gelecek için çalışmaya kararlıyız” dedi.