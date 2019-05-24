Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, 4 milyona yakın takipçili YouTuber Enes Batur, önceki akşam Tulu Bacı ile Taksim'deki bir otelde dünyaevine girdi. Bu mutlu gününde Batur'u yakın dostları yalnız bırakmadı. YouTube kanalı için sürekli videoların çekildiği düğün, keyifli sahnelerle son buldu.

Düğün sonrası poz veren ikiliden Enes Batur, "Gelinin yüzü görünmesin. Bizim pozumuz böyle olsun" dedi.

TAKİPÇİLERİNİ İNANDIRAMADI

Enes Batur'un takipçileri evlendiğine inanmamıştı. Youtube'da 10 milyon takipçisi olan Batur'un yakında vizyona girecek filmi için reklam yaptığı söylenirken, bazı takipçileri ise bu organizasyonun yeni filmden bir sahne için gerçekleştiğini iddia etmişti. Enes Batur, sosyal medya hesabından düğünden bu paylaşımı yaptı. Ancak paylaşımda dikkatlerden kaçmayan bir detay vardı.



Enes Batur'un son paylaşımında yanında yer alan kişi oyuncu Damla Aslanalp'di. Batur, fotoğraflarda Aslanalp'i da etiketledi. Aslanalp, Batur'un son filminde rol alıyor. Bu paylaşım, Batur'un takipçilerinin 'reklam' iddiasını doğrular nitelikteydi.



