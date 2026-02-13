Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Enes Batur hakkında karar - Magazin haberleri

        Enes Batur hakkında karar

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Enes Batur hakkında karar çıktı. Batur, 'uyuşturucu kullanma' suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Giriş: 13.02.2026 - 16:29 Güncelleme: 13.02.2026 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enes Batur hakkında karar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' ile 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan YouTuber Enes Batur, dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Batur, 'uyuşturucu kullanma' suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu

        #Enes Batur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi