Enes Batur hakkında karar

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' ile 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan YouTuber Enes Batur, dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Batur, 'uyuşturucu kullanma' suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.