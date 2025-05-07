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        Haberler Spor Futbol Enes Çelik'ten transfer açıklaması! - Futbol Haberleri

        Enes Çelik'ten transfer açıklaması!

        Bursaspor Başkanı Enes Çelik, transferde acele davranmadıklarını belirterek, "Titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi. Başkan Çelik yeni sezon için 26 bin kombine sattıklarını, hedeflerinin 40 binin üzerinde kombineyi satmak olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:35 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:35
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        Enes Çelik'ten transfer açıklaması!
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        TSYD Bursa Şubesi üyeleri ve spor basını Bursaspor Başkanı Enes Çelik’i ağırladı.

        Cumalıkızık’ta yer alan Çamaltı Kahvaltı adlı mekanda gerçekleştirilen organizasyona Bursaspor Başkanı Enes Çelik’in yanı sıra Kulüp Müdürü Hüseyin Yeşilkavak da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, geçtiğimiz sezonun zorlu ve bir o kadar da heyecanlı geçtiğini belirtirken, basın tribünlerindeki yoğunluğa dikkat çekerken, "Yurt dışından gelen gazetecileri bile misafir ettik" dedi.

        Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise medya mensuplarına sezon boyunca gösterdikleri özveri ve emek için teşekkür etti. Gerek iç sahada oynanan coşkulu maçlarda gerekse deplasmanlardaki zorlu yolculuklarda basın mensuplarının her zaman yanlarında olduğunu belirten Çelik, "Bursaspor'un Türkiye’ye yayılmasında, sesimizin duyurulmasında ve bu tarihi başarıya ulaşmamızda hepinizin çok büyük emeği var" açıklamasında bulundu.

        Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun zemin yenileme çalışmalarına değinen Çelik, zeminin kesinlikle doğal çim olacağını ve hibrit bir çözüm düşünülmediğini açıkladı. Enes Çelik, kış aylarında zeminin sağlıklı kalması için ısıtma sisteminin de tamamen elden geçirileceğini müjdeledi. Gelecek vizyonu hakkında da önemli bilgiler veren Başkan Çelik, 2027-2028 sezonuna yönelik olarak stadyumdaki localarla ilgili kapsamlı bir çalışma planladıklarını da sözlerine ekledi.

        Transferde aceleci davranmayacaklarını ve titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Bursaspor Başkanı Çelik, "Önceliğimiz, teknik heyetimizin raporları doğrultusunda belirlediğimiz, almak istediğimiz oyuncular. Mevcut kadromuzda da birçok değerli oyuncumuz var ve onlarla yola devam edebiliriz. Bursaspor taraftarı, yönetim olarak doğru ve planlı adımlar atacağımızdan emin olsun" dedi.

        Konuşmaların ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Kulüp Müdürü Hüseyin Yeşilkavak, Bursa’dan Haber Var Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Akkuş ve Çamaltı Kahvaltı’nın sahibi Serkan Uslan desteklerinden ötürü plaketle ödüllendirildi.

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