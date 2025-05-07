Enes Çelik'ten transfer açıklaması!

TSYD Bursa Şubesi üyeleri ve spor basını Bursaspor Başkanı Enes Çelik’i ağırladı.

Cumalıkızık’ta yer alan Çamaltı Kahvaltı adlı mekanda gerçekleştirilen organizasyona Bursaspor Başkanı Enes Çelik’in yanı sıra Kulüp Müdürü Hüseyin Yeşilkavak da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, geçtiğimiz sezonun zorlu ve bir o kadar da heyecanlı geçtiğini belirtirken, basın tribünlerindeki yoğunluğa dikkat çekerken, "Yurt dışından gelen gazetecileri bile misafir ettik" dedi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise medya mensuplarına sezon boyunca gösterdikleri özveri ve emek için teşekkür etti. Gerek iç sahada oynanan coşkulu maçlarda gerekse deplasmanlardaki zorlu yolculuklarda basın mensuplarının her zaman yanlarında olduğunu belirten Çelik, "Bursaspor'un Türkiye’ye yayılmasında, sesimizin duyurulmasında ve bu tarihi başarıya ulaşmamızda hepinizin çok büyük emeği var" açıklamasında bulundu.