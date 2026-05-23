Enes Özdemir'den altın madalya
Almanya'da devam eden Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Özdemir, altın madalya kazandı.
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 20:59
Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen organizasyonda Enes Özdemir, erkek kata finalinde İtalyan sporcu Alessio Ghinami ile karşı karşıya geldi.
Müsabakada rakibine 1'e karşı 6 hakem kararıyla üstünlük kuran ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.
Özdemir, şampiyonada Ömer Faruk Yürür'ün (erkek kumite 75 kilo) ardından altın madalyaya ulaşan ikinci isim olmayı da başardı.
