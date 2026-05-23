        Haberler Spor Diğer Enes Özdemir'den altın madalya

        Almanya'da devam eden Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Özdemir, altın madalya kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 20:59 Güncelleme:
        Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Enes Özdemir, altın madalya kazandı.

        Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen organizasyonda Enes Özdemir, erkek kata finalinde İtalyan sporcu Alessio Ghinami ile karşı karşıya geldi.

        Müsabakada rakibine 1'e karşı 6 hakem kararıyla üstünlük kuran ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.

        Özdemir, şampiyonada Ömer Faruk Yürür'ün (erkek kumite 75 kilo) ardından altın madalyaya ulaşan ikinci isim olmayı da başardı.

        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
