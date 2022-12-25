Atletico Madrid, Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal ile ilgileniyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Atletico Madrid, takımdan ayrılması gündeme gelen Joao Felix yerine iki aday belirledi.

Portekizli futbolcunun yerine belirlenen isimlerden birinin milli futbolcumuz Enes Ünal olduğu, diğer ismin ise Borussia Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram olduğu kaydedildi. Enes Ünal'ın oyun stilinin Atletico Madrid'e uyabileceği belirtildi.