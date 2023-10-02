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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Enflasyon oranı beklentisi açıklandı! 2023 TÜİK Eylül ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Eylül ayı enflasyon artış oranı açıklanıyor! 2023 Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç?

        Eylül ayı enflasyon artış oranları bu hafta açıklanıyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ise merak içerisinde TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranlarını merak ediyor. Peki, Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2023 Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç? İşte merak edilen soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 19:15 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:15
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        1

        Eylül ayı enflasyon oranları bugün açıklanacak. Kira artış oranları ve özellikle yeni yılda belirlenecek memur ve emekli maaş artışlarının belirlenmesinde etkili olan enflasyon artış oranları kamuoyunda yakından takip ediliyor. Peki, 2023 Eylül ayı enflasyon artış oranı yüzde kaç? Merak edenler için güncel enflasyon oranlarını haberimizde derledik. İşte 2023 Eylül ayı enflasyon oranları...TÜİK İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYIN

        2

        EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

        3

        ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

        Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşmiştir.

        4

        12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2023 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,44 olasılıkla yüzde 32,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,77 olasılıkla yüzde 40,00 – 47,99 aralığında, yüzde 26,19 olasılıkla ise yüzde 48,00 - 55,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        5

        AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamları ile yıllık enflasyon oranı yüzde 58,94 oldu.

        TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.

        #kasım ayı enflasyonu
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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