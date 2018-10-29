"Enflasyonla mücadele indirimlerini kar kampanyasına çevirenler var"

Palandöken, yazılı açıklamasında, Enflasyonla Topyekun Mücadele için yapılan indirim kampanyalarının bazı firmalar tarafından kazanç kampanyasına çevrildiğini belirterek, söz konusu mücadele için ülke genelinde başlatılan yüzde 10 indirim kampanyalarının piyasayı canlandırmaya yetmediğini ifade etti.
Kampanyanın vatandaşa değil, büyük firmalara yaradığını savunan Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dolar kuru 7,21 ile tarihi rekor kırdığı dönemde fiyatları katlayarak artıran firmalar, şimdi dolar 5,70'in altında iken yalnızca yüzde 10'luk indirimle göz boyuyor. İstisnasız tüm ürünlere zam yapılırken, indirim kampanyaları yalnızca belli başlı ürünlerde uygulanıyor. Enflasyonla Topyekun Mücadele indirimlerini bile kar kampanyasına çevirenler var. Resmen satılmayan ürünlere indirim yaparak yeni pazarlama stratejileri yapıyorlar. Bu fırsatçılar yalnızca karlarını artırmakla kalmayıp enflasyonla mücadeleye de ket vuruyor. Sırf müşteri çekmek için enflasyonla mücadele kampanyasını kullanmak adil bir davranış değil. Serbest piyasa ortamı var diye kimse kafasına göre hareket etmemeli. Ülkemizin ekonomik dar boğazdan geçtiği bir dönemde herkes ve her kesim üzerine düşeni yapmalı. Çünkü her şey kar ve para kazanmak değildir."
Palandöken, enflasyonla mücadelede başarılı olmak için herkesin elini taşın altına koymasını isteyerek, maliyetleri bahane ederek zam yapanların döviz düşüşe geçince indirim yapması gerektiğini vurguladı.
Yüzde 10 indirim reklamıyla müşteri çekmeye çalışılmaması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, enflasyonla mücadelede başarılı olmak için yalnızca belli kalemdeki ürünlere değil, tüm ürünlere vatandaşı rahatlatacak oranlarda indirim yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Vatandaşların artık indirim kampanyalarına itibar etmediğini savunan Palandöken, "Vatandaş neye elini atsa zamla karşı karşıya kaldığı için artık alışveriş yapmaktan çekiniyor. Yapılan alışverişler zaruri ihtiyaçlardan başka bir şey değil. Piyasaya yeniden güven gelmesi için indirimler daha ciddi ve inandırıcı olmalı. İndirimler ne kadar cazip olursa piyasalar o kadar canlanır." değerlendirmesinde bulundu.
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