Engelli maaş zammı için gözler toplu sözleşme zammı görüşmelerinde!
Engelli maaşı zammı, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin öncesinde gündeme geldi. Temmuz ayında yapılan memur zammının ardından yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 2.811 TL olmuştu. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi son görüşmesi öncesinde gözler engelli maaş zammına çevrildi. İşte 2023 engelli maaş zammında son durum...
6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen engelli maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Memur maaşlarına yapılan zammın ardından en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL olurken yaşlı ve engelli aylıkları da güncellendi. Yaşlı aylığı 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 2.811 TL'ye yükseldi. Son toplu sözleşme zammı görüşmesi öncesinde gözler "Engelli aylığı ne kadar olacak ve ne kadar zam gelecek?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 engeli aylığına ilişkin merak edilenler...
ENGELLİ AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?
Temmuz zammının ardından engelli aylıkları; yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'den 2.811 TL'ye, engelli yakını aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye yükseldi.
Toplu sözleşme zammı ile engelli aylıklarının yenidne şekillenmesi bekleniyor.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI AÇIKLANIYOR!
Kamu Görevlilerinin 2024-2025 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 1 Ağustos’ta başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci bugün tamamlanıyor. Kamu işveren heyeti ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında çalışmaya başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün kararını verecek. Kurulun vereceği karar ile 3 milyon 820 bin memur ile 2 milyon 430 bin memur emeklisinin 2024 – 2025 yıllarında alacağı maaş zamları belli olacak.
ENGELLİ AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?
Engelli aylığına başvuruda bulunmak isteyen yurttaşların bakanlık tarafından açıklanan tamamlaması gereken şartlar şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Engelli Sağlık Raporu (%40 ve üzeri) sahip olmak,
Hane içerisindeki kişi başı gelir seviyesi asgari ücretin 1/3’den fazla olmamak,
18 yaş altı engelli yakını olanlar için vasilik belgesi,
Gayrimenkul Bulunmaması,
SGK kayıtlı ve kayıt dışı gelire sahip olmamak,
Kanunen bakmakla yükümlü kişisi bulunmayan,
Nafaka Yükümlüsü olmamak,
65 yaş altı olmak.