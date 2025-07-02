Engelli Maaşı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sağlık raporunun geçerlilik süresi dolduğunda yenilenmelidir.

Gelir veya ikamet durumunda değişiklik olması durumunda ilgili kuruma bilgi verilmelidir.

Usulsüz şekilde maaş alındığı tespit edilirse, ödenen miktar faiziyle birlikte geri alınabilir.

Engelli maaşı, ihtiyaç sahibi engelli bireylerin sosyal hayata katılımını kolaylaştıran ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan önemli bir sosyal yardım türüdür. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin belirlenen engel oranını taşıması, gelir kriterine uygun olması ve sosyal güvencesinin bulunmaması gerekir. Başvuru sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi ve bilgilerin doğru beyan edilmesi, maaşın kesintisiz alınması açısından büyük önem taşır.