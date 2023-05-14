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Hasta veya engelli seçmenlere "seyyar sandık" ve ambulans hizmeti

Türkiye sandık başında. Milyonlarca seçmen oylarını kullanmak için sabah 08.00'de sandık başına gitti. Hasta ve engelli seçmenler de seyyar sandıklar ve ambulanslarda oylarını kullandı

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AA
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi

    Sakarya ve Karabük'te hastalığı ya da engeli nedeniyle evinden çıkamayan veya hastanede tedavi gören seçmenler, "seyyar sandık" ve ambulans hizmetiyle oy işlemlerini tamamladı.
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi

    AA'da yer alan habere göre İl Seçim Kurulu görevlileri, 15 Temmuz Mahallesi'nde seyyar sandık başvurusu yapan 18 seçmenin evine seçim sandığı götürdü. Oylarını evlerinde kullanan vatandaşlar, uygulamadan memnun kaldı.
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi

    Evinin bahçesinde kızının yardımıyla 8802 nolu sandıkta oyunu kullanan 80 yaşındaki Fevziye Atasever, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi

    Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi'nde yaşayan, felç geçirdiği için Sakarya Eğitim ve Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören 76 yaşındaki Mehmet Ali Yabaş, ambulansla kayıtlı bulunduğu Fatma Hanım İlkokulu'na götürüldü.
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi

    Sandık görevlilerinin yardımıyla ambulansta oyunu kullanan Yabaş'ın pusulalarının bulunduğu zarf, 1072 nolu sandığa atıldı. Yabaş, oy kullanma işleminin ardından hastaneye götürüldü.
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi

    Ferizli ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Selim (88) ile İnönü Mahallesi'nde oturan Meryem Türk (92) de ilçe seçim kurulu görevlilerinin yardımıyla 8801 nolu seyyar sandıkta oy kullandı. ​​​​​​​
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi

    Karabük'te de 89 yaşındaki kadın, ambulansla getirildiği okulda oyunu kullandı.
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi

    Şirinevler Mahallesi Burak Reis Caddesi'ndeki binanın 4'üncü katından sağlık ekiplerince tekerlekli sandalyeyle alınan Firdes Mutlu, ambulansla Yenişehir Mahallesi'ndeki Karabük Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'na ulaştırıldı.
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi

    Burada 1184 nolu sandıkta oyunu kullanan Mutlu, sağlık ekiplerince yeniden evine bırakıldı.

    Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

     

     

     
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi

    Mutlu, AA muhabirine, hizmetten çok memnun kaldığını belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar. Bana yardım ettiler." dedi.

    Mayıs 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi
  • Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi

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