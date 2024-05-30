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        Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan: Cate Blanchett mükemmel bir şey yaptı

        Engin Altan Düzyatan: Cate Blanchett mükemmel bir şey yaptı

        Başrolünde yer aldığı 'Dünya Varmış'ın Bodrum'daki setinde açıklamalarda bulunan Engin Altan Düzyatan, Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi; "Sanatta protest olmak zorundadır"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 13:11 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:31
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        'Dünya Varmış' adlı filmin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. 44 yaşındaki oyuncu, Cannes Film Festivali'nde ki bazı ünlü isimlerin, İsrali proesto etmelerine değinerek sanatın toplumsal olaylar üzerindeki etkisi hakkında konuştu.

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        "DÜNYA BUNA SESSİZ KALIYOR"

        Engin Altan Düzyatan, Cannes Film Festivali'nde bazı ünlü isimlerin Filistinli masumların öldürülmesine yönelik gösterilere dikkat çekerek; "Sanatta protest olmak zorundadır bir şekilde ve aslında her zaman yanlışın karşısında olmalıdır. Duruşu bu yönde olmalıdır. Çünkü aslında sanatın görevi insana iyiyi, güzeli, doğruyu gösterme, yeni bir bakış açısı sunmaktır. Filistin'de, Gazze'de olanlar çok açık. Bütün dünyanın gözü önünde oluyor ve maalesef dünya buna sessiz kalıyor. İnsanların bir kısmı da buna sessiz kalıyor. Çünkü modern bir toplumda ve çok hızlı akan bir zamanda yaşıyoruz. Herkesin aslında bir yandan kendi dertleri var ve kendi dertleri de büyük. Evet bunu bir an görüyorlar ve bu durumla ilgili bir üzüntüleri oluyor. Ama ondan sonra aslında herkes kendi derdine dönüyor dünyada. Çünkü maalesef dünya böyle bir yer. Herkes en büyük derdin kendinde olduğunu düşünüyor. Ama maalesef öyle değil" diye konuştu.

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        "MÜKEMMEL BİR ŞEY YAPTI"

        Gazze'de büyük bir dramın yaşandığının altını çizen Engin Altan Düzyatan; "Buna dikkati çekmek, orada olanı unutmamak ya da unutturmamak sanatçıların da görevi olmalı, sanatçılar yapabildiği kadar buna değinmeli. Elbette dediğim gibi hayat buna da izin vermiyor. Her gün bunu düşünerek yaşayamıyorsunuz. Maalesef öyle bir dünya yok. Herkesin bir hayatı, derdi var. Ama baskılara rağmen insanların bunu tekrar gün yüzüne çıkarmaları ve tekrar oradaki insanlara desteğini göstermeleri çok önemli, çok kıymetli. Çok etkilendim mesela gerçekten (Cate Blanchett'ın) böyle bir şey yapmasından. Cate Blanchett galiba. Mükemmel bir şey yaptı. Yani çok çok güzel bir örnekti. Çok da cesur bir hareket. Gerçekten helal olsun dememek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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        Ünlü oyuncu, daha sonra sosyal medya hesabından; "Çocukları ürkütülmüş bir dünyanın denizi mavi olsa ne yazar olmasa ne... Cahit Zarifoğlu... Bu zulüm dursun artık #rafahonfire" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

        Fotoğraflar: AA, DepoPhoto, Shutterstock

        #Engin Altan Düzyatan
        #Cate Blanchett
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