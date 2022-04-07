"HAYATIMIN EN GÜZEL ANLARINI DOLDURUYORSUN"

Öte yandan 2014 yılında dünyaevine giren Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz yıl temmuz ayında evliliklerinde 7 yılı geride bırakmıştı. Emir Aras ve Alara adında iki çocukları olan çift, yıl dönümlerini sosyal medyadan kutlamıştı.

Alkoçlar, eşi ile birlikte yer aldığı fotoğrafı, "Tanıştığımız günü hatırlıyorum... Evlilik teklif ettiğin anı, çocuklarımızı kucağımıza aldığımız o tarif edilemez mutluluk halini ve daha sayamadığım dolu anlar... Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim ve yeni hikayelerimizi sabırsızlıkla bekliyorum. Yıldönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum..." notuyla paylaşmıştı.