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        Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Engin Altan Düzyatan, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:11 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:14
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        "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
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        Engin Düzyatan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

        Bu yıl eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Şam'da Emin Sansar'ın çektiği, Beşar Esed rejimi ile müttefiklerinin harabeye çevirdiği Doğu Guta bölgesindeki yıkımı gösteren fotoğrafı seçen Düzyatan, "Gerçekten savaşın yüzünü gösteren bir fotoğraf. İçinde hiç insan olmadan savaşın yıkımını gösterdiği için çok etkileyiciydi" dedi.

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        Ünlü oyuncu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Nurettin Boydak'ın çektiği, Burdur Gölü'ndeki kuraklığı ele alan fotoğrafı oylayarak, "Azalan su kaynaklarımıza bir gönderme olduğu için de insanlara tekrar hatırlatmak anlamında, bu fotoğraf çok anlamlı" ifadesini kullandı.

        "Haber" kategorisinde, Murat Şengül'ün Lübnan'da çektiği "Hayat devam edecek" başlıklı fotoğrafa oy veren Düzyatan, "Evinin duvarları yıkılmış bir kadının, tek başına orada durması, hepimiz adına herhalde utanç verici ama çok etkileyici bir poz" diye konuştu.

        Engin Altan Düzyatan, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" başlıklı fotoğrafını beğendi.

        "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın çektiği, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlama elemelerinde yarışan milli sporcu Ersu Şaşma'yı yansıtan fotoğrafı seçen Düzyatan, "AA foto muhabirleri gerçekten çok iyi fotoğraflar çekmiş. Çok iyi enstantaneler. Söylenecek hiçbir şey yok. Bu fotoğraf da müthiş bir zamanlama" değerlendirmesini yaptı.

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        #Engin Altan Düzyatan
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