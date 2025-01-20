Engin Altan Düzyatan, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Engin Düzyatan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bu yıl eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Şam'da Emin Sansar'ın çektiği, Beşar Esed rejimi ile müttefiklerinin harabeye çevirdiği Doğu Guta bölgesindeki yıkımı gösteren fotoğrafı seçen Düzyatan, "Gerçekten savaşın yüzünü gösteren bir fotoğraf. İçinde hiç insan olmadan savaşın yıkımını gösterdiği için çok etkileyiciydi" dedi.

REKLAM Ünlü oyuncu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Nurettin Boydak'ın çektiği, Burdur Gölü'ndeki kuraklığı ele alan fotoğrafı oylayarak, "Azalan su kaynaklarımıza bir gönderme olduğu için de insanlara tekrar hatırlatmak anlamında, bu fotoğraf çok anlamlı" ifadesini kullandı. "Haber" kategorisinde, Murat Şengül'ün Lübnan'da çektiği "Hayat devam edecek" başlıklı fotoğrafa oy veren Düzyatan, "Evinin duvarları yıkılmış bir kadının, tek başına orada durması, hepimiz adına herhalde utanç verici ama çok etkileyici bir poz" diye konuştu.

Engin Altan Düzyatan, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" başlıklı fotoğrafını beğendi.