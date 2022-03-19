Engin Hepileri: Başarıyla oynuyoruz

"Güzel bir geceydi" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; "Anne" adlı tiyatro oyunu önceki akşam sahnelendi. Oyunun başrollerini Engin Hepileri, Defne Kayalar, Doğa Halis ve Sevda Erginci paylaştı.

Fransız yazar Floran Zeller’in yazdığı bu oyun, yazarın, “Baba”, “Oğul” ve “Anne” olarak yazdığı serinin en kıymetlisi. Oyun, birbirini tekrar eden sahnelerle bir "Anne"nin modern, eril aile yapılanmasında kayboluşunu, hayatının elinden kayıp gidişini ve bunu fark etmenin yarattığı psikolojik gerilimi bize tüm çıplaklığıyla aktarıyor.

Oscar ödüllü yazarın bizlere de hayati perspektifler katabilecek bu çarpıcı metni, bir annenin bu savaşta verdiği irili ufaklı her mücadeleyi bizlere zekice ve sürükleyici merak unsurlarıyla içimize işlemeyi başarıyor. Bu başarıyla yazar ve yazdığı bu seri, tüm dünyada sinema ve tiyatrolarda büyük yankı bulmaya da devam ediyor.

"BAŞARIYLA OYNUYORUZ"

Oyunun başrol oyuncusu Engin Hepileri, duygularını dile getirdi. Muhabirlerle sohbet eden Hepileri, "Güzel bir ilk geceydi. Biz yaklaşık iki buçuk aydır çalışıyoruz. Floren Zeller'in bu üçlemesi 'Baba', 'Oğul' ve 'Anne'.. Anthony Hopkins'ın oynadığı Oskarlı film uyarlamasını ve yönetmeni de Floren Zeller'di. Bizim için çok önemli bir metin bu. Biz de 'Anne'yi yapıyoruz. Aslında bizim kültürümüze de çok yakın. Annenin evrensel sözü olan bir şey. Biz başarıyla oynuyoruz. Gelsinler, görsünler, seyretsinler..." dedi.